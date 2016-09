A praça 19 de Dezembro, no Centro de Curitiba, recebe a partir das 17h30 dessa terça-feira (dia 6) protestos contra o impeachment. O grupo CWB Contra Temer, um dos organizadores da manifestação, usou o Facebook para registrar a presença da polícia no local, por volta das 17h30. Com o título 'O estado veio quente, nois já tá fervendo', o texto fala que “1 ônibus, 9 motos, 1 viatura da ROTAM rondando, por enquanto é essa a presença da PM pro ato de hoje. Não se intimidem, somos milhares, unidos. Demonstração de força para que o pessoal desista de participar é a estratégia deles... NÃO TEM ARREGO!”.

O texto de convocação da manifestação lembra que o protesto dessa terça-feira terá a participação do MST – Movimento do Trabalhadores Rurais Sem-Terra. “O mês de setembro se iniciará com o povo na rua, parando a cidade contra a farsa política que culminou na RUPTURA DA DEMOCRACIA. No dia 31, iniciamos essa nova fase de lutas em Curitiba. A RESISTENCIA POPULAR IRÁ INCOMODAR OS PODEROSOS! Lavamos a alma e nos revigoramos, foram milhares de pessoas nas ruas, a juventude estava em PESO. A combatividade volta a reinar na republiqueta de Curitiba. No dia 06 de Setembro o MST estará conosco. Nós e todas as frentes de esquerda da cidade estaremos na rua por que o poder é do povo. Diretas já!!! Não iremos parar, o título já diz tudo. NÃO TEM ARREGO. NOVAMENTE, PARAREMOS CURITIBA!”, afirma o grupo.

Os grupos que convocam a manifestação condenam o uso de qualquer tipo de violência. “Prezamos a segurança dos que participam dos atos conosco, por isso reiteramos o pedido de não violência. Depredações servirão somente de justificativa para os setores mais conservadores da sociedade deslegitimarem a mobilização política que ocorre e ganha força neste momento”, afirma.

Em breve, mais informações sobre a manifestação em Curitiba.