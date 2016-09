Manifestação bloqueia os dois sentidos da BR-277 e atrapalha saída do feriado

O trecho interditado da BR-277 (foto: Reprodução/Ecovia)

A BR-277 está interditada por uma manifestação na altura do km 74,5, na região de São José dos Pinhais. Os dois sentidos da rodovia estão fechados nesse momento. A Ecovia – concessionária que administra esse trecho da BR - confirmou a informação via Twitter.

A manifestação é organizada por moradores da região, que protestam contra um atropelamento ocorrido no local há poucos dias. A reivindicação principal deles é a construção de uma passarela na região. Eles exigem a presença da Ecovia e da imprensa no local. A Polícia Rodoviária Federal está no local e tenta negociar a liberação de, pelo menos, uma faixa de cada sentido.

Minutos antes da manifestação, a Ecovia informava que o movimento de carros era intenso nessa região — devido ao feriado de 7 de setembro, a previsão é de muito tráfego no sentido Litoral. “Tráfego já é alto na saída de Curitiba pela BR-277. Há lentidão entre Curitiba e São José dos Pinhais”, imformou a Ecovia, via Twitter.