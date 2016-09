PDV não atinge meta e Mercedes retoma plano de cortes, diz sindicato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após suspender a demissão de cerca de 2.000 pessoas no final de agosto, a Mercedes-Benz voltou a cortar funcionários de sua planta em São Bernardo do Campo (SP), de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A montadora havia suspendido a produção em 15 de agosto e dado licença remunerada aos quase 10 mil funcionários da fábrica, dos quais pretendia demitir cerca de 2.000, afirma o sindicato. Depois de mobilizações convocadas pela entidade, trabalhadores e empresa chegaram a um acordo para a abertura de PDV (programa de demissão voluntária) cuja meta era de 1.400 adesões. Contatada, a empresa não confirmou a informação sobre as demissões e disse estar fazendo um balanço do último PDV, sem data para divulgação. No PDV, a Mercedes se comprometeu a pagar R$ 100 mil por funcionário, além de dar estabilidade no emprego aos remanescentes até o final de 2017. Os trabalhadores abriram mão de reposição da inflação nos salários do próximo ano. Com 1.048 adesões, porém, o programa não atingiu a meta, segundo o sindicato. A montadora não confirma o número. Desde sexta (2), alguns funcionários começaram a receber telegramas com a notificação de rescisão, diz a entidade. A estimativa dos trabalhadores é que o plano da empresa seja cortar cerca de 350 trabalhadores para completar a meta inicial. O PDV foi encerrado em 31 de agosto, mas passou por prorrogações e deve terminar às 12h desta quarta (7). "Tentamos ponderar com a empresa de que o número atingido pelo PDV é próximo da meta de 1.400 prevista no acordo que fizemos com a fábrica. Nossa intenção é sensibilizar a direção para não efetivar as demissões e utilizar os mecanismos de flexibilização para gerenciar o que faltou", diz, em nota, o diretor sindical Moisés Selerges. A entidade vai organizar uma mobilização na fábrica nesta quinta (8) contra os cortes. De acordo com a montadora, há cerca de 2.500 pessoas excedentes na planta de São Bernardo do Campo, que produz caminhões e ônibus. CRISE Desde 2013, a Mercedes-Benz vem adotando medidas para reduzir seu quadro de funcionários. Até o final do passado, 3.200 vagas foram cortadas no Brasil, de acordo com o balanço de resultados mais recente da Daimler. De janeiro a junho deste ano, a despesa da empresa com demissões foi de 33 milhões de euros. A expectativa é que o gasto chegue a 100 milhões de euros até dezembro, segundo o documento. Além de ter aderido ao PPE, diminuindo jornada e salários, a empresa realizou layoffs (suspensão temporária do contrato de trabalho) e PDVs. No penúltimo PDV, que ocorreu entre 1º de junho e 25 de julho, houve adesão de 630 funcionários. A montadora atribui a medida à queda na demanda em razão da desaceleração econômica, o que obrigou a empresa a diminuir a produção. Entre janeiro e julho deste ano, a Mercedes-Benz vendeu 8.783 caminhões e 4.098 ônibus, queda de 23,2% e 27,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, respectivamente.