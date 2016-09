Sem Ronaldo, Portugal perde nas eliminatórias da Copa; França empata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro jogo oficial após a conquista da Eurocopa, a seleção de Portugal foi derrotada pela Suíça por 2 a 0, nesta terça-feira (6), fora de casa, na estreia de ambas as equipes nas eliminatórias da Europa para a Copa de 2018. O time português não contou com o seu principal astro, Cristiano Ronaldo, que ainda não se recuperou de lesão sofrida na final da Eurocopa. Aproveitando o desfalque do adversário, o time da casa marcou os dois gols ainda no primeiro tempo, com Embolo e Mehmedi. No segundo tempo, o time suíço apenas administrou o placar. Agora, Portugal volta a campo no dia 7 de outubro, contra a Andorra. Já a Suíça enfrenta no mesmo dia a Hungria. FRANÇA Em outro jogo da rodada, a França também decepcionou e empatou sem gols com a Bielorrússia, fora de casa, pelas eliminatórias da Copa. A equipe francesa criou oportunidades e pressionou o rival, mas parou na boa atuação do goleiro Gorbunov. O próximo compromisso do time francês será no dia 7 de outubro, contra a Bulgária. Já os bielorrussos enfrentam a Holanda na mesma data. HOLANDA Também estreantes nas eliminatórias, Holanda e Suécia empataram em 1 a 1. Berg marcou para o time sueco e Sneijder igualou para os holandeses. A Holanda volta a campo no dia 7 de outubro, contra a Bielorrússia. Já a Suécia enfrenta Luxemburgo no mesmo dia.