Com R$ 633 mil, Greca é o candidato que mais arrecadou; veja a lista

A campanha de Rafael Greca (PMN) já arrecadou R$ 633 mil, maior valor até agora entre os nove candidatos à prefeitura de Curitiba. Deste total, R$ 600 mil (94,8%) são de recursos próprios, segundo o candidato declarou ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Apenas R$ 33 mil (5,2%) foram doados à campanha por pessoas físicas. Em seguida aparecem Maria Victoria (PP), com um total de R$ 587 mil, e Gustavo Fruet (PDT), com R$ 393.260, até a noite desta terça-feira (6)

