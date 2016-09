Acidente com ônibus desgovernado envolve ao menos 10 veículos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus colidiu com um micro-ônibus e impactou pelo menos oito carros no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira (6). O acidente aconteceu na av. Dr. Gentil de Moura, por volta das 18h, segundo a CET (Companhia de Tráfego). O ônibus perdeu o controle da velocidade e, desgovernado, bateu nos outros veículos. Os carros ainda estão na pista, bloqueando a passagem pelo local. Os bombeiros afirmam que três vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro após a colisão, com ferimentos leves.