Após série para HBO, Paolo Sorrentino fará filme sobre Silvio Berlusconi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolo Sorrentino ("A Grande Beleza" e "A Juventude"), que atualmente dirige a minissérie "The Young Pope" para a HBO, já tem um novo projeto à vista: um filme sobre Silvio Berlusconi e o círculo de pessoas próximas ao ex-primeiro-ministro italiano. De acordo com a "Variety", o cineasta estaria trabalhando no roteiro de "Loro", que teria as filmagens agendadas para meados de 2017. A princípio, especula-se que o longa será filmado em italiano, assim como os maiores sucessos do diretor, como "A Grande Beleza", pelo qual venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. O elenco ainda não foi definido ou anunciado, mas a mídia internacional já repercute Toni Servillo, ator do premiado filme citado anteriormente, como uma possibilidade natural para o papel de protagonista.