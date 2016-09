Chapecoense busca recuperação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de garantir vaga na próxima fase da Sul-Americana, a Chapecoense tenta agora se reabilitar no Nacional, nesta quarta-feira (7), em duelo contra o Santa Cruz, na abertura da 23ª rodada. A partida acontece na Arena Pernambuco, na região metropolitana de Recife, às 16h. Na quarta-feira passada, na Arena Condá, a Chapecoense fez a sua parte ao aplicar 3 a 1 no modesto Cuiabá, no jogo de volta da Sul-Americana, avançando para as oitavas de final próxima do torneio continental.

Pelo Brasileiro, porém, a equipe deixou má impressão na rodada anterior ao perder em casa por 3 a 1 diante do Flamengo, resultado que ligou o alerta no clube em relação à parte inferior da tabela. “Temos que tentar ao máximo não perder pontos. A equipe do Santa Cruz está na zona de rebaixamento, e a nossa equipe está tentando ao máximo fugir disso. Então, quanto mais a gente somar pontos contra esses adversários diretos, vai ser o ideal lá no final do campeonato. Temos tudo para fazer um grande jogo, com muita consciência tática, e buscar os três pontos”, disse o meia Arthur Maia. Para o confronto, as baixas no time catarinense são o meia Hyoran, que se recupera de cirurgia no ombro, e o lateral-direito Mateus Caramelo, que operou a coxa esquerda. Já o Santa Cruz não contará com Derley e Keno, suspensos.

SANTA CRUZ Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Jadson e João Paulo; Pisano, Arthur e Grafite. T.: Doriva

CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Gil, Josimar, Lucas Gomes, Cléber Santana e Arthur Maia; Kempes. T.: Caio Júnior Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE) Horário: 16h Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)