Desfalcadas, Atlético-MG e Vitória lutam por objetivos opostos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder a segunda colocação do Brasileiro para o Flamengo, o Atlético-MG entra em campo com time misto para voltar a se aproximar da liderança. Nesta quarta (7) o time mineiro recebe o ameaçado Vitória, em jogo válido pela 23ª rodada da competição. A partida será realizada no estádio Independência, em Belo Horizonte. Treinador do Atlético-MG, Marcelo Oliveira terá que contornar pelo menos nove desfalques.

Erazo, Patric, Marcos Rocha, Júnior Urso, Leandro Donizete, Luan e Cazares se recuperam de lesões, enquanto Lucas Pratto e Romulo Otero servem as seleções da Argentina e Venezuela, respectivamente. O goleiro Victor, que chegou a treinar nesta terça (6), voltou a sentir dores na coxa direita e virou dúvida -Uilson deve seguir titular.

O técnico, porém, conta com o reforço do volante Rafael Carioca, que retorna da seleção brasileira na manhã desta quarta (7) e se junta ao elenco a tempo da partida. Além dele, Lucas Cândido, Maicosuel, Robinho e Carlos Eduardo estão confirmados no meio. Já Fred jogará sozinho no ataque.

O Vitória também sofre com baixas no elenco. Os atacantes Vander e Kieza receberam o terceiro cartão amarelo e não podem atuar. Com isso, Ramallo e Serginho brigam para formar a trinca de ataque com David e Marinho. No setor defensivo, os desfalques são o zagueiro Victor Ramos e o volante Willian Farias, que dão lugar a Kanu e Amaral. O time baiano começa a rodada com 26 pontos ganhos, na 15ª posição. Já o Atlético-MG é hoje o terceiro colocado, com 39 pontos.

ATLÉTICO-MG Uilson (Victor); Carlos César, Gabriel, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Maicosuel, Robinho e Carlos Eduardo; Fred. T.: Marcelo Oliveira

VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Amaral, Marcelo e Cárdenas; Ramallo (Serginho), Marinho e David. T.: Vagner Mancini

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Horário: 19h30

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)