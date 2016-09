Botafogo e Fluminense testam bom momento no clássico após vitórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalados por vitórias importantes no fim de semana, Botafogo e Fluminense tentam confirmar o bom momento nesta quarta-feira (7), no estádio Luso Brasileiro, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando pela 19ª rodada, no domingo (4), o Botafogo fez boa exibição em casa e bateu o Grêmio por 2 a 1, resultado que fez a equipe abrir uma boa distância sobre o grupo dos ameaçados e se firmar na 11ª posição, com 29 pontos -a cinco da zona de rebaixamento.

Um dia antes, também no Rio, o Fluminense venceu o Figueirense por 3 a 2, em jogo adiado da 18ª rodada, e se manteve na cola dos líderes, agora em oitavo lugar, com 34 pontos -apenas três a menos que o Corinthians, atual quarto colocado.

Para o clássico, o time alvinegro não poderá contar com o lateral-direito Luis Ricardo e o volante Fernandes, lesionados, além do zagueiro Emerson, suspenso. Sem eles, a tendência é que Diego, Dudu Cearense e Emerson Silva sejam os substitutos.

O técnico Jair Ventura, porém, preferiu manter o mistério no treino desta terça (6) e não confirmou quem entrará no lugar dos desfalques. “Sou um técnico jovem, então o Levir [Culpi, técnico do Fluminense] ainda não me conhece bem. E sempre se espera alguma coisa nova de quem você não conhece. Não passar o time faz diferença”, brincou o treinador. No Fluminense, o destaque é a entrada do zagueiro Gum na vaga de Renato Chaves.

Outra mudança deve ocorrer no meio-campo, com Marquinho no lugar de Douglas. “Temos de entrar concentrados, melhorar a cada jogo. Se estamos pensando em título ou pelo menos em Libertadores, temos de ganhar, ir com tudo. É o mais importante”, disse Wellington, confirmado no ataque ao lado de Henrique Dourado.

BOTAFOGO Sidão; Diego, Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Airton, Dudu Cearense, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Sassá. T.: Jair Ventura

FLUMINENSE Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre, Cícero, Marquinho e Scarpa; Wellington e Henrique Dourado. T.: Levir Culpi Estádio: Luso Brasileiro, no Rio Horário: 16h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)