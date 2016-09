Militantes esperam Dilma em Porto Alegre, mas avião pousa em Canoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff já está no Rio Grande do Sul. O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) em que ela saiu, à tarde, de Brasília pousou pouco antes das 19h em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

Depois de deixar em definitivo o Palácio da Alvorada, sua residência oficial desde 1º de janeiro de 2011, Dilma volta a morar na capital gaúcha. As informações são da Agência Brasil.

Após o desembarque em Canoas, a petista foi recebida por um grupo pequeno, de cerca de 30 pessoas, e se dirigiu à zona sul de Porto Alegre, região onde vive sua família.

Inicialmente, estava previsto que o avião da FAB pousaria no Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mas o itinerário foi alterado e o pouso foi na Base Aérea de Canoas, depois que militantes planejaram um ato para receber Dilma.

A Infraero, responsável pela mudança, alegou que não havia espaço no aeroporto para acomodar uma multidão de manifestantes.

Com a transferência do pouso para a Base Aérea, o ato foi cancelado. A notícia, no entanto, não desanimou o grupo que esperava por Dilma no Salgado Filho.

"Vamos ter outras oportunidades de transmitir esse carinho a ela, com certeza", afirmou o aposentado Jairo Ribeiro.

Desde as 18h, manifestantes contra o impeachment e o governo Temer protestam no centro de Porto Alegre. Eles esperavam que Dilma fosse até o local ao chegar à cidade, mas a ex-presidente não participará do ato.