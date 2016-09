Figueirense não terá Carlos Alberto contra o Atlético-PR

Carlos Alberto: desfalque nesta quarta-feira (foto: Divulgação/Figueirense)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na luta para sair da zona de rebaixamento, o Figueirense recebe na tarde desta quarta-feira, feriado de Sete de Setembro, o Atlético-PR, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time catarinense não terá Carlos Alberto, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

A expectativa é que Dodô seja seu substituto, mas Bady e Elvis também são alternativas. Também suspenso, o zagueiro Bruno Alves dará lugar a Werley. O Atlético-PR também terá uma série de desfalques.

O técnico Paulo Autuori não poderá contar com o goleiro Weverton, que está disputando as eliminatórias para a Copa de 2018 pela seleção brasileira, e o zagueiro Thiago Heleno, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, além de Cleberson, Deivid, Nikão e João Pedro, que estão lesionados. Na defesa, o treinador não revelou se escolherá Marcão ou Wanderson para o lugar de Thiago Heleno.

Na lateral esquerda, Autuori também não disse se optará por Nicolas ou Sidcley. Na 18ª colocação, o Figueirense tem 24 pontos -mesma quantidade que o Inter, que encabeça a zona de rebaixamento, e dois a menos do que o Coritiba, que é o 16º colocado. O time catarinense tem o segundo pior ataque do campeonato, com 20 gols marcados -menos de um por partida.

O terceiro pior é justamente o Atlético-PR, que balançou as redes adversárias 21 vezes neste Nacional. A equipe paranaense, no entanto, consegue suprir a deficiência ofensiva com uma boa defesa. Ao lado do Santos, o Atlético-PR é o time menos vazado do Brasileiro. Ambos sofreram apenas 20 gols. Por isso, ocupa a nona colocação, com 33 pontos.

FIGUEIRENSE Gatito Fernández; Ayrton, Nirley, Werley e Morassi; Caucaia, Jefferson, Ferrugem e Dodô; Rafael Moura e Lins T.: Tuca Guimarães

ATLÉTICO-PR Santos; Léo, Paulo André, Wanderson (Marcão) e Nicolas (Sidcley); Otávio, Hernani, Luan (Marcos Guilherme), Pablo e Lucas Fernandes; André Lima T.: Paulo Autuori

Estádio: Orlando Scarpelli, em Florianópolis Horário: 16h

Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB)