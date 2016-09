Flamengo tem força máxima contra a Ponte em Cariacica (ES)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tenta encostar na liderança da competição. O time carioca enfrenta a Ponte Preta nesta quarta (6), às 21h45, no estaádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Após 22 rodadas, o Flamengo é segundo colocado, com 40 pontos - três a menos que o Palmeiras. Ambos são seguidos por Atlético-MG (39) e Corinthians (37) entre as equipes classificadas para a Libertadores. Nesta terçã, o técnico (7) Zé Ricardo esteve na Gávea e visitou a exposição interativa do Flamengo. O treinador se reencontrou com o troféu da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistada em janeiro, justamente contra o Corinthians. Zé Ricardo instruiu os atletas com relação às virtudes e deficiências da Ponte Preta. O treinador também orientou o grupo acerca do posicionamento nos momentos ofensivo e defensivo, buscando uma recomposição rápida devido ao estilo de jogo da equipe paulista. No mesmo o atacante Leandro Damião foi homenageado por ter anotado o gol 12 mil do Flamengo. Com Guerrero na seleção do Peru, ele deverá ser titular pela nona vez seguida. Com a presença do ex-lateral Leandro, que inspirou o nome do atacante, o camisa 18 recebeu placa, camisa comemorativa e se emocionou. CORITIBA Wilson; Dodô, Luccas Claro, Cesar Benítez e Juninho; Edinho e João Paulo; Juan, Raphael Veiga e Vinicius; Neto Berola. Técnico: Paulo César Carpegiani FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo e William Arão; Gabriel, Diego e Éverton; Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo Estádio: Couto Pereira, em Curitiba Horário: 2145 Arbitragem: Francisco Carlos do Nascimento (AL)