Chris Flores (foto: Divulgação)

FELIPE GIACOMELLI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de uma década na Record, Chris Flores não é mais funcionária da emissora. Sem comandar uma atração no canal e tendo feito sucesso na apresentação do "Hoje Em Dia", ela acertou sua saída nesta terça-feira (6).

"É uma decisão que eu queria já ter tomado antes, fui amadurecendo e não queria deixar para quando encerrasse o meu contrato. Foi como um casamento, e alguém precisava ter a coragem para terminar", diz a apresentadora.

"Em um primeiro momento foi uma surpresa, meus chefes não esperavam, mas sempre tive uma relação muito boa com eles, então sabiam que eu tinha ido de coração aberto e não estava pedindo aumento nem fazendo leilão com proposta de outra emissora", acrescenta.

Com vínculo com a Record até o fim do ano, Chris explica que preferiu sair agora, porque é o momento em que os canais estão acertando a programação do ano que vem.

"Meu contrato dizia que eu não podia trabalhar na TV paga, internet e rádio. Precisava da liberação deles. E eu não estava no ar, não podia trabalhar", diz. "E ficar sem trabalhar e receber não é honesto, então fiz um favor. Queria sair com as portas abertas, com a casa que me descobriu como apresentadora", completa.

Chris, no entanto, não descarta um retorno à emissora. Ela disse que as portas estão abertas para fazer uma nova temporada do reality "Troca de Família", mas aí seria um contrato pontual, apenas para a atração. "Eles acenaram com a possibilidade de fazer uma nova temporada do 'Troca', mas ainda não está certo se e quando vai ser", diz. Por enquanto, pretende se dedicar mais ao canal que tem no YouTube, com mais de 70 mil inscritos. Ela também tem recebido ligações de amigos, brincando com as vagas de trabalho que estão abertas na televisão.

"Estão me falando que o 'Fofocando' não tem uma mulher, que tem uma vaga no 'Video Show' [após a saída de Maíra Charken], no 'The Voice Kids'...", se diverte. Chris entrou na Record em 2004 e, entre 2007 e 2014, apresentou o "Hoje em Dia" ao lado de Edu Guedes e Celso Zucatelli.

A emissora, então, decidiu substitui-los por Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Cesar Filho. Seus dois colegas acertaram com a RedeTV!, mas a apresentadora continuou na Record, onde passou a apresentar o "Troca de Família". Neste ano, retornou ao "Hoje em Dia" para cobrir férias e compromissos de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro.