Dilma é recebida com rosas vermelhas e chuva fina

FLÁVIO ILHA PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Recebida com rosas vermelhas por cerca de 80 simpatizantes e sob uma chuva fina e um final de tarde frio, a ex-presidente Dilma Rousseff desembarcou nessa terça (6) em Porto Alegre para descansar por pelo menos dois dias. Ela chegou às 19h desta terça-feira (6) na Base Aérea de Canoas, distante dez quilômetros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e rumou para sua casa na zona sul de Porto Alegre.

Uma recepção para a ex-presidente, marcada para o Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, foi cancelada. A ex-presidente foi recepcionada por um grupo pequeno de políticos, autorizado a ingressar na área militar.

A Força Aérea Brasileira montou uma barreira a 300 metros da entrada e impediu a aproximação de militantes e de jornalistas. Na saída da base aérea, Dilma desceu do carro, recebeu flores e cumprimentou simpatizantes. Em casa, a ex-presidente chegou sem dar declarações à imprensa. Apenas um casal de fãs a esperava na frente do prédio.

O ex-ministro Miguel Rossetto, que acompanhou Dilma na viagem de Brasília a Porto Alegre, disse que a ex-presidente estava tranquila e que irá acompanhar, nesta quarta-feira (7), os atos marcados em todo o país contra o impeachment. Rossetto informou que Dilma vai postar uma mensagem alusiva ao Sete de Setembro nas redes sociais e que vai acompanhar a abertura das Paraolimpíadas, marcada para esta quarta. Segundo o ex-ministro Rossetto, a petista disse que ela deve descansar por umas duas semanas, mas provavelmente não fique em Porto Alegre. Dilma Jane, mãe da ex-presidente, foi para Minas Gerais. Ela está com Igor, o irmão da petista.

CANCELAMENTO — Segundo a coordenação da FBP (Frente Brasil Popular), que organizava o ato para recepcionar a ex-presidente, a troca do local de desembarque teve como objetivo "desmobilizar a militância".

Um dos coordenadores da FBP, o presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), ligada ao PC do B, Guiomar Vidor, informou que a equipe da ex-presidente recebeu um comunicado da FAB, ainda na manhã de segunda, determinando a troca do local de desembarque devido a restrições meteorológicas.

"Foi uma desculpa esfarrapada para desmobilizar nosso ato de recepção", disse Vidor. O tempo se manteve parcialmente nublado durante todo o dia em Porto Alegre, com garoa no final da tarde.

Porém, o sistema Metroclima, administrado pela prefeitura, emitiu um alerta sobre o risco de um ciclone extratropical com rajadas de vento entre 70 quilômetros e 90 quilômetros por hora na tarde e na noite de segunda. O secretário estadual de comunicação do PT, Nasson Santanna, confirmou que a orientação sobre a troca de local do pouso partiu da FAB, mas não informou as razões da mudança.

Segundo ele, a recepção à ex-presidente no Terminal 2 do aeroporto havia sido autorizada pelas autoridades aeronáuticas. "Fomos surpreendidos. Tentamos manter pelo menos a Sala VIP, mas nos recusaram porque poderia criar tumulto e confusão no terminal de desembarque", afirmou.

A superintendência da Infraero no Rio Grande do Sul não quis comentar o episódio. Às 18h, com a chegada de Dilma, também ocorreu a Caminhada da Frente de Luta Contra o Golpe. O ato reúne 15 mil pessoas na Cidade Baixa, sem registros de incidentes, segundo os organizadores -a Brigada Militar (PM gaúcha) não divulgou estimativa do número de participantes.