Polícia indiciará taxista por morte de técnico alemão na Olimpíada

MARCO ANTÔNIO MARTINS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio indiciará por homicídio culposo, sem intenção de matar, o taxista que dirigia o carro no acidente em que morreu o técnico de canoagem da Alemanha Stefan Henze, 35, durante a Olimpíada do Rio. O laudo da perícia apontou que houve "inobservância das regras de trânsito por parte do motorista". A pena de homicídio culposo é de um a três anos prisão. A punição é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão. O acidente que matou Henze aconteceu em 12 de agosto. Além do técnico de canoagem e do taxista estava no veículo Christian Käding, auxiliar administrativo da delegação alemã. Käding teve ferimentos leves no acidente. Henze, que estava sentado no banco de trás, teve traumatismo no lado direito do crânio. O técnico foi medalhista de prata na canoagem slalom em Atenas-04. A reportagem apurou na 16ª DP (Barra da Tijuca) que o inquérito deve ser concluído nos próximos dias e assim, encaminhado à Justiça. Os policiais estão analisando depoimentos de testemunhas e buscando novas provas para a conclusão do caso. O ACIDENTE O taxista de 26 anos, que não teve sua identidade revelada pela polícia, ficou levemente ferido e foi liberado após prestar depoimento na 16ª DP. O veículo foi periciado no local do acidente e então liberado. O motorista fez teste de bafômetro, que deu negativo, de acordo com a polícia. A Polícia Civil informou que ele prestou o socorro exigido em lei e que seu carro estava com a documentação em dia. Ele relatou aos policiais que os dois estrangeiros pegaram o táxi na Barra por volta das 4h30 desta sexta, e seguiam para a Vila Olímpica. No caminho, Käding, que estava sentado no banco da frente, teria colocado a mão no volante, levando o carro a colidir contra uma mureta na altura do shopping Downtown.