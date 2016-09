Maicon desfalca o Grêmio contra o Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a uma sequência de resultados insatisfatórios, o Grêmio enfrenta o Coritiba, na noite desta quarta-feira (7), com o objetivo de restaurar a estabilidade e assim voltar às primeiras colocações do Brasileiro. O time gaúcho, que estava há apenas dois pontos do líder Palmeiras na 16ª rodada, chega à 23ª rodada na sexta colocação, com 36 pontos -sete a menos que o líder. Da 17ª rodada para cá, o Grêmio venceu apenas um jogo, empatou três e perdeu os outros dois. O técnico Roger Machado, no entanto, terá que montar um time capaz de voltar ao G4 sem seu capitão. Isto porque, em exame realizado nesta terça (6), o volante Maicon foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha direita. O prognóstico indica que ele pode ficar cerca de 20 dias sem jogar. Para o confronto desta quarta, ambas as equipes esperam contar com seus jogadores que estão com a seleção brasileira para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O Brasil enfrenta a Colômbia em Manaus na noite desta terça, e, após a partida, os atletas do Grêmio (o goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Pedro Geromel) e do Coritiba (o lateral direito Dodô e do atacante Evandro) seguem direto para a capital paranaense, onde devem chegar na manhã de quarta. O técnico Paulo César Carpegiani mantém mistério sobre os atacantes que começarão jogando. Com Kleber e Kazim vetados pelo departamento médico, o treinador tem como opções para o setor ofensivo Neto Berola, Leandro, Iago, Vinícius e Evandro. Há quatro jogos sem perder, o Coritiba está na 16ª colocação, com 26 pontos -dois a mais do que o Inter, que encabeça a zona de rebaixamento. CORITIBA Wilson; Dodô (César Benítez), Luccas Claro, Juninho e Carlinhos (César Benítez); Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Juan; Neto Berola e Iago (Evandro). T.: Paulo César Carpegiani GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann (Wallace Reis) e Marcelo Oliveira; Ramiro (Lincoln), Jaílson e Walace; Henrique Almeida, Douglas e Luan. T.: Roger Machado Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Horário: 21h45 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)