Delegacia de São José dos Pinhais tem noite tensa

A Delegacia de São José dos Pinhais teve uma noite de tensão nessa terça-feira (dia 6). Segundo informações do grupo Rede News 24 Horas, ocorreu uma rebelão no local e estiveram na delegacia uma ambulância, o COPE, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Testemunhas relataram que ouviram bombas, tiros e gritos no local. A Polícia Civil ainda não deu informações sobre o caso. Clique aqui para ver mais informações no Blog Plantão de Polícia.