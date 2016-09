Uruguai goleia o Paraguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Uruguai acabou com as chances do Brasil terminar na liderança a oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa-2018. Com a vitória por 4 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira (6), os uruguaios foram aos 16 pontos e não podem mais ser alcançados pela seleção, que enfrenta a Colômbia, em Manaus, e só pode chegar ao 15 pontos. Já o paraguaios permanece com 12 pontos, na sexta colocação.

O gol que abriu o placar foi logo aos 18 min, com Cavani, que viria a fazer novamente aos 8 min do segundo tempo. Aos 41 min, Cristian Rodríguez aproveitou cruzamento e ampliou de cabeça. Suárez ainda teve tempo para deixar o seu aos 45 min de pênalti. O Uruguai volta a campo pelas eliminatórias somente no dia 7 de outubro, quando enfrenta a Venezuela, em casa. No mesmo dia, o Paraguai recebe a Colômbia.