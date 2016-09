Justiça proíbe CBF de reprimir protestos políticos em Manaus

FABIANO MAISONNAVE E GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - A algumas horas da partida desta terça (6) entre Brasil e Colômbia na Arena Amazônia, em Manaus, a Justiça Federal no Amazonas proibiu a CBF de reprimir protestos políticos. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público Federal. Em caso de descumprimento, resultará em multa de R$ 200 mil.

A Folha de S.Paulo revelou que a CBF orientou a segurança privada a confiscar material proibido, mas também a liberar as pessoas envolvidas. Assim como o COI (Comitê Olímpico Internacional), a Fifa não permite manifestações políticas e religiosas em partidas oficiais. No Rio, uma decisão judicial permitiu cartazes e faixas de cunho político nas arenas após a retirada de torcedores que protestavam contra o presidente Michel Temer.

A CBF informou que orientou a segurança privada a confiscar material proibido, mas que as pessoas seriam liberadas. Alguns políticos identificados com o novo governo foram convidados para a tribuna de honra. Entre eles estão o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que desistiu de assistir ao jogo. Encarregado da segurança externa, o governo estadual mobilizou 1.500 servidores para o jogo, mas avalia que há poucas chances de protestos nesta terça (6).

Diferentemente de outras capitais, uma manifestação contra Temer reuniu apenas meia centena de pessoas no último sábado (3), segundo a PM e os organizadores. Mais ruidoso foi o protesto de torcedores que ficaram de fora do treino da seleção por falta de ingresso, na última sexta (2). Enquanto 15 mil torcedores assistiam a Neymar e companhia, um grupo de insatisfeitos bloqueou com pedras a avenida em frente ao estádio. Acabaram dispersados pela polícia. Brasil e Colômbia se enfrentam em Manaus.