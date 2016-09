Vídeo mostra prisão de manifestante

Um vídeo publicado no Facebook mostra a prisão de um manifestante, durante o protesto “Fora Temer!” dessa terça-feira (dia 6), em Curitiba. Na página do evento no Facebook, várias testemunhas afirmaram que o jovem detido pela Polícia Militar não fez nada para ser preso. “Eu vi ele sendo preso. Ele só fava andando de bike. Vi o policial dwscer da moto e agarrar ele a força. Vi ele sendo arrastado. Ele não fez absolutamente nada. Só estava andando de bicicleta!”, escreveu uma manifestante.

Clique aqui para ver o vídeo no Facebook.

“Estava proximo e ele não fez isso, ele estava com uma bicicleta! Como ia pixar e segurar a bicicleta ao mesmo tempo?”, disse outra manifestante.

Segundo informações da PM, o manifestante foi preso por desacato.