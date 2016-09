Sem Messi, Argentina empata no fim com a Venezuela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem poder contar com Lionel Messi, a Argentina apresentou grandes dificuldades diante da Venezuela, lanterna das eliminatórias sul-americanas da Copa-2018, fora de casa. Nesta terça-feira (6), a equipe de Edgardo Bauza chegou a ficar com dois gols de desvantagem no placar antes de, enfim, conseguir o empate por 2 a 2.

O resultado tira a Argentina da liderança, ultrapassada pelo Uruguai. Dependendo dos resultados da rodada, o time do técnico Edgardo Bauza poderá terminar na quarta colocação. Já a Venezuela, que ainda não conseguiu vencer nas eliminatórias, segue na lanterna com apenas dois pontos. Na próxima rodada, no dia 7 de outubro, as duas equipes jogarão fora de casa. A Argentina visita o Peru, enquanto a Venezuela encara o Uruguai

O JOGO Sem poder contar com o lesionado Messi, Bauza decidiu mudar o esquema tático da seleção argentina e adicionar o meia Banega no time titular. Durante o primeiro tempo, o novo camisa 10 chegou a ter duas chances de balançar as redes, mas não conseguiu aproveitar. As duas chances de Banega foram as melhores da Argentina no primeiro tempo.

Sem Messi, o time de Bauza sofria para conseguir criar oportunidades e foi punido aos 36 minutos. Juanpi colocou entre as pernas de Rojo, trouxe para perna esquerda e chutou de fora da área, no ângulo de Romero.

Apesar do fraco primeiro tempo, Edgardo Bauza decidiu voltar do intervalo sem alteração na Argentina. E aos 8 minutos, a situação ficou ainda pior: Rondón ganhou a disputa pela lateral, invadiu a área e rolou para Martínez.

O atacante teve calma para ameaçar o chute, enganar Romero e tocar para o gol vazio. Convocado pela primeira vez depois da chegada de Bauza, Lucas Pratto foi titular mais uma vez. Depois de um primeiro tempo apagado, o atacante do Atlético-MG deixou sua marca na segunda etapa, o primeiro gol dele pela seleção.

Aos 13 minutos, Lamela achou Pratto dentro da área, que tentou na primeira, teve seu chute bloqueado, insistiu e conseguiu mandar para o fundo do gol de Dani Hernández.

Depois do gol de Pratto, a Argentina passou a se lançar mais ao ataque e teve duas chances para empatar a partida. Aos 17 minutos, Rojo recebeu de Banega e cruzou fechado. Ao tentar cortar, Vizcarrondo quase marcou contra. Três minutos mais tarde, Hernández precisou trabalhar duas vezes para evitar o gol, em chutes de Banega e Di María.

Na sequência, Bauza mexeu na equipe pela primeira vez: Ángel Correa entrou no lugar de Lamela e o atacante Alario substituiu o volante Biglia. As mudanças deixaram a Argentina mais ofensiva e ainda foram ajudadas pelo fato de a Venezuela manter postura ofensiva apesar da vantagem inicial.