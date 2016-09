Temer quer evitar confrontos em protestos no Sete de Setembro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta terça-feira (6) o presidente Michel Temer orientou sua equipe a tomar providências para evitar que não haja confrontos entre forças policiais e manifestantes durante o desfile de Sete de Setembro, em Brasília. Sua preocupação é que a repressão não se torne bandeira de movimentos contrários ao seu governo e acabe fomentando novos atos.

Além disso, a determinação é que os protestos sejam respeitados e considerados normais em uma democracia. Sua posição contrasta com declarações dadas pelo próprio presidente, na China, em que minimizou os primeiros protestos, classificando-os de "coisa de 40, 50, 100 pessoas", o que foi avaliado como um erro do peemedebista.

O governo atua desde segunda (5) para minimizar os atos que serão realizados. Em conversa com o MST e Contag, o Palácio do Planalto obteve a garantia dos movimentos de que eles não irão insuflar as manifestações desta quarta (7) depois de terem apresentado suas reivindicações. Eles querem a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o recuo sobre a reforma da Previdência, a proibição de que estrangeiros possam comprar terras no Brasil e a liberação da reforma agrária.

DESFILE À frente do evento pela primeira vez na condição de presidente, Temer desfilará em carro fechado e terá a companhia de sua esposa, Marcela Temer, e de seu filho, Michelzinho. Eles assistirão ao desfile da tribuna presidencial acompanhados de ministros e parlamentares.

O peemedebista, no entanto, ainda não decidiu se estreará a faixa presidencial, que não foi usada na sua posse definitiva. Em São Paulo, há ao menos três atos contra Temer agendados para esta quarta: às 9h na praça da Sé e na praça Oswaldo Cruz, ambas no centro, e novamente na Sé às 14h. Em Brasília, o ato será na Esplanada dos Ministérios, a partir das 8h30. Já no Rio, a manifestação será na rua Uruguaiana com a avenida Presidente Vargas às 11h.