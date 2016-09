Abertura da Bienal em São Paulo tem protesto contra Temer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes protestaram contra o presidente Michel Temer (PMDB) durante a abertura da 32 ª Bienal de Arte de São Paulo, na tarde desta terça-feira (6). Por volta das 17h, várias pessoas batendo palmas e gritando "Fora Temer, fora Temer" se reuniram no térreo do prédio da Bienal. Eles também estenderam faixas pedindo a saída do presidente. Nesta terça, a visita à exposição foi reservada apenas a convidados e artistas. Outro grupo, formado por 15 artistas, interrompeu a coletiva de imprensa da apresentação da Bienal para protestar. Os artistas vestiam camisetas pretas e brancas com frases diferentes, como "Diretas Já" e "Fora Golpistas".