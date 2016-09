Temer participa de desfile em Brasília e à tarde vai para o RJ

Redação Bem Paraná com informações do Estadao

O presidente Michel Temer participa, às 9h desta terça-feira, do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em Brasília. No início da tarde, Temer embarca para o Rio de Janeiro, onde participará da cerimônia de abertura dos jogos paralímpicos Rio 2016. Antes da abertura, às 16h, o presidente participa de recepção no Palácio do Itamaraty.

Em Brasília, a Esplanada dos Ministérios contará com um efetivo de cerca de 3 mil homens na segurança do evento, entre policiais militares, militares do Exército, bombeiros, agentes do Detran e policiais civis. O policiamento está reforçado nas áreas próximas ao local do desfile e em prédios públicos espalhados pela Esplanada.

Também está prevista em Brasília uma marcha contra a corrupção, com concentração a partir das 9h, no Museu da República, também na Esplanada, local próximo ao qual será realizado o desfile de 7 de setembro. Manifestantes, no entanto, não deverão ter acesso à pista onde ocorrerão as comemorações cívicas.