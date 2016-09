Programação do dia

FILM & ARTS 06h Art 06h30 Rev 07h Padre Brown 08h Art 09h Falstaff, de G. Verdi Teatro Regio de Parma 10h Padre Brown 11h Rev. 12h Dudamel Rege o Réquiem de Verdi no Hollywood Bowl 14h Rev. 15h Padre Brown 16h O Show de Graham Norton 17h Os Salões da Música 18h Falstaff, de G. Verdi Teatro Regio de Parma 20h Got To Dance 21h The Graham Northon Show 22h O Melhor de Poirot 0h Got To Dance 01h O Melhor de Poirot 03h Os Salões da Música 04h Dudamel Rege o Réquiem de Verdi no Hollywood Bowl 05h A História Oculta De... Interlúdio FOX 06h30 Futurama 07h The Listener 07h55 Minority Report a Série 09h Patrulha Salvadora 09h50 Futurama 11h20 "Julie & Julia" 13h30 "Garfield o Filme" 14h50 "Os Fantasmas Se Divertem" 16h30 Os Simpsons 17h50 Porta dos Fundos 18h50 "Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo!" 20h40 Os Simpsons 22h30 "2012" 01h05 "Vizinhança do Barulho" 02h40 "O Âncora: a Lenda de Ron Burgundy" 04h25 "A Filha do Chefe" FUTURA 06h Estação Saúde 06h30 Afinando a Língua 07h Euronews 07h10 Jornal Futura 07h30 Conexão Futura 08h Paio e Dongo 09h30 Mundo da Leitura 10h Sítio do Picapau Amarelo 10h30 Aventuras com os Kratts 11h Paio e Dongo 12h Teca na Tv 12h30 Novo Telecurso 13h Hora do Enem 13h30 Bio.futura 14h Entre Fronteiras 14h30 Conexão Futura 14h35 Sala de Notícias 14h50 Conexão Futura 15h Nota 10 15h30 Conexão Futura 16h Canal Saúde na Estrada 16h30 Futura Profissão 17h Jornal Futura 17h20 #projetoempreender 17h30 Paio e Dongo 18h30 Aventuras com os Kratts 19h Mundo da Leitura 19h30 Sítio do Picapau Amarelo 20h Um Cientista, uma História 20h10 Jornal Futura 20h30 Entrevista 20h45 Sala de Notícias 21h Destino 22h Um Pé de Quê? 22h20 Diz Aí Amazônida 22h30 Entre Fronteiras 23h Ted Compartilhando Ideias 23h30 Viver Ciência 0h Jornal Futura 0h20 Conexão Futura 0h50 Euronews 01h Mit Blossoms 01h20 #projetoempreender 01h30 Um Pé de Quê? 01h50 Diz Aí Amazônida 02h Entre Fronteiras 02h30 Viver Ciência 03h Ted Compartilhando Ideias 03h30 Futurando 04h Learning World 04h15 O Poder do Esporte 04h30 Mit Blossoms 04h50 #projetoempreender 05h Novo Telecurso 05h30 Hora do Enem GNT 06h Gnt Fashion 06h30 Superbonita 06h45 Que Marravilha! Chato para Comer 07h The Tonight Show com Jimmy Fallon 07h30 Tempero de Família 08h Fazendo a Festa 08h29 Momento Maternidade 08h30 Mais Cor, por Favor 09h Semana do Jô 09h30 Bela Cozinha 09h59 Momento Estilo 10h Saia Justa 10h30 Vigiando a Vovó 11h Cozinha Saudável 11h29 Momento Maternidade 11h30 Socorro! Meu Filho Come Mal 12h Comidas Caseiras com James Martin 13h Valorize Sua Casa! 13h30 Renovar ou Vender? 13h45 Que Marravilha! Chato para Comer 14h Food Truck a Batalha 14h30 Gnt Fashion 14h59 Momento Estilo 15h Superbonita 15h30 Mais Cor, por Favor 15h59 Momento Maternidade 16h Admirável Móvel Novo 16h30 Tempero de Família 17h Cozinha Prática com Rita Lobo 17h30 Bela Cozinha 18h Santa Ajuda 18h30 Decora 19h Semana do Jô 19h30 Mais Cor, por Favor 20h Especial Bela Gil e Jamie Oliver 20h30 Tempero de Família 21h Cozinheiros em Ação 22h Que Marravilha! Chefinhos 22h30 Gnt Fashion 22h45 Cozinha Prática com Rita Lobo 23h Saia Justa 23h15 Bela Cozinha 0h Programa com Bial 01h The Tonight Show com Jimmy Fallon 02h Desafio de Design da Ellen 03h Papo de Segunda 04h Decora 05h Fazendo a Festa HBO 06h "Uma Prova de Amor" 07h55 "Efeito Colateral" 09h50 "Mais Estranho Que a Ficção" 11h45 Amy Schumer 12h50 "O Céu É de Verdade" 14h35 "Apenas uma Chance" 16h30 "Treze Homens e um Novo Segredo" 18h45 Sr. Ávila 19h45 "Sniper Americano" 22h Amy Schumer 23h Hq Edição Especial 0h15 "Sem Ar" 02h "Vício Inerente" 04h45 "Tudo Pela Vida" DISCOVERY SCIENCE 06h Anatomia de uma Mordida 06h48 Desastre 07h36 Maravilhas da Natureza 08h24 Tornado 09h12 Profundezas 10h A Fúria dos Elementos 10h48 Planeta Feroz 11h36 O Império Solar 12h24 Mistérios do Universo 13h12 Mistérios Extraterrestres 14h O Telescópio do Discovery 14h48 Maravilhas da Natureza 15h36 Veículos Lunares 16h24 Ilusão com Keith Barry 17h12 Dino Planet 18h Mistérios do Universo 18h48 Da Vinci na Prática 19h36 O Império Solar 20h24 Tornado 21h12 Será Verdade? 22h Les Stroud 22h48 O Detonador sem Espaço para Erros 23h36 Experiências Superloucas 0h24 As 100 Maiores Descobertas da História 01h12 Mythbusters 02h Será Verdade? 02h48 Les Stroud 03h36 O Detonador sem Espaço para Erros 04h24 Experiências Superloucas 05h12 As 100 Maiores Descobertas da História MAX 06h "Sem Condicional: Vida e Morte no Pavilhão a" 07h25 "Intriga em Deliverance Creek" 08h55 Cathedrals Of Culture 09h55 "Hamlet" 11h55 "100% Cashmere" 13h40 "Antes da Meia-Noite" 15h30 "Filme Francês" 17h "Juventudes Roubadas" 19h15 50 Grandes Filmes Brasileiros 20h20 "Um Belo Domingo" 22h "O Amor É Estranho" 23h40 "Mr. Turner" 02h15 "Thx 1138" 03h45 "Zelly & Eu" 05h20 "Fim da Amizade" MAX PRIME 06h30 "Poltergeist o Fenômeno" 08h30 "Não Tenho Troco" 10h05 "Dia Difícil" 12h "Os Esquenta Banco" 13h30 "A Casa de Cera" 15h25 "Sherlock Holmes" 17h40 "O Segurança Fora de Controle" 19h10 50 Grandes Filmes Brasileiros 20h15 "Salvo um Milagre no Lugar Mais Inesperado." 22h10 "Chappie" 0h15 "Fuck a Cop" 02h "Asian Sorority Sex Club" 03h45 "Beijos e Tiros" 05h35 "Névoa no Mar" MGM 06h10 "O Silêncio da Montanha" 07h30 Action Zone 08h "Meu Mundo em Perigo" 09h50 "Flores Partidas" 09h55 "O Suspeito da Rua Arlington" 11h45 "Marcados Pela Guerra" 12h05 "Sob Suspeita" 13h55 "O Silêncio da Montanha" 14h25 "O Vizinho" 15h45 "Caçadores de Mentes" 16h25 "Vício Frenético" 17h45 "Resident Evil 4: Recomeço" 18h40 "Adagio Sostenuto" 19h35 Fear The Walking Dead 20h35 "Herói" 20h40 "A Janela Secreta" 22h30 "Kill Bill: Vol. 1" 23h35 Mad Dogs 0h30 "Sedutora e Diabólica" 0h35 "Ninja" 02h15 "Kill Bill: Vol. 1" 04h15 "O Seu Jeito de Andar" 04h20 "O Silêncio da Montanha" MULTISHOW 06h Quer Dinheiro? 06h30 Não Tente Isso em Casa 07h Na Rua com Billy 07h30 Quebrando a Cara 08h O Estranho Show de Renatinho 08h45 Partoba 09h Só Rindo com Betty White 09h30 E Aí, Comeu? 10h Tvz 12h30 Pop Profiles 13h Música Boa ao Vivo 15h Quer Dinheiro? 15h30 Vai Pra Onde? 16h O Estranho Show de Renatinho 16h45 Partoba 17h Reclame 17h30 E Aí, Comeu? 18h Sorriso Eu Gosto ao Vivo 18h30 Bis no Multishow 19h Tvz 21h15 Treme Treme 21h45 Vai Que Cola 22h30 E Aí, Comeu? 23h O Estranho Show de Renatinho 23h45 Humor Multishow 0h Faixa Sensual 0h30 Amateur Auditions 01h Faixa Sensual 01h30 E Aí, Comeu? 02h As Gostosas e os Geeks 03h Encara o Desafio? 03h30 Bastidores 04h O Estranho Show de Renatinho 04h45 Partoba 05h Só Rindo com Betty White 05h30 Batalha de Pegadinhas NATGEO 06h10 Em Busca de Pedras Preciosas 06h20 Jacaré-Açu 06h35 Em Busca de Pedras Preciosas 07h Paid Programming 09h Sobreviventes 09h45 Reino Animal 10h10 Temporada de Pesca 11h Mayday! Desastres Aéreos 11h45 Desastres 12h05 O Mundo É dos Espertos 12h30 Batalha de Gênios 13h15 Restauradores de Carros 14h05 Perigo por Encomenda 14h55 Temporada de Pesca 15h45 Pesca Radical 16h35 Pesca no Alasca 17h20 Taiwan 18h05 Temporada de Pesca 18h50 Serpentes Letais da Ásia 19h40 Desafios Mortais 20h30 Sos Cobra 20h50 Sequestro 21h15 Loucuras Animais 22h05 Assassinos da África 22h50 Feras de Lakeshore 23h35 Reis do Deserto 23h40 Drogas S/a 0h20 Parques da América 01h05 Férias na Prisão 01h20 Segundos Fatais 01h50 Os Segredos da Primeira Guerra 02h05 Obras do Nazismo 02h35 Sos Cobra 03h20 Loucuras Animais 04h05 Assassinos da África 04h30 Predadores Africanos 04h50 Feras de Lakeshore 05h20 Ataque de Coiotes 05h35 Reis do Deserto NICKELODEON 06h As Tartarugas Ninjas 06h30 Harvey Beaks 07h Patrulha Canina 07h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 08h30 Shimmer & Shine 09h Dora e Seus Amigos na Cidade 09h30 Os Padrinhos Mágicos 10h Bob Esponja, Calça Quadrada 10h30 The Loud House 11h Os Under Undergrounds 12h Patrulha Canina 13h Blaze And The Monster Machines 14h Sanjay & Craig 14h30 Breadwinners 15h Bob Esponja, Calça Quadrada 16h Os Padrinhos Mágicos 16h30 As Tartarugas Ninjas 17h The Loud House 17h30 Nicky, Ricky, Dicky & Dawn 18h 100 Coisas para Fazer Antes do High School 18h30 Game Shakers 19h Eu Sou Franky 20h The Thundermans 20h30 Henry Danger 21h Bella e os Bulldogs 21h30 Bob Esponja, Calça Quadrada 22h30 Icarly 23h30 Henry Danger 0h The Thundermans 0h30 Sam & Cat 01h Papai em Apuros 01h30 A Família Hathaways 02h30 Drake & Josh 03h30 Papai em Apuros 04h Get Blake 04h30 Rabbids 05h Os Pinguins de Madagascar 05h30 Kung Fu Panda SONY 06h Nashville no Ritmo da Fama 06h55 Dr. Oz 07h55 Agente Carter da Marvel 08h55 As Regras do Amor 09h25 Como Eu Conheci Sua Mãe 10h20 Nashville no Ritmo da Fama 11h15 Grey's Anatomy 12h10 Dr. Oz 13h05 Entubados 13h30 Como Eu Conheci Sua Mãe 14h America's Got Talent 15h Shark Tank Negociando com Tubarões 16h Agente Carter da Marvel 17h Grey's Anatomy 18h Dr. Oz 19h "O Pior Trabalho do Mundo" 21h Shark Tank Negociando com Tubarões 21h55 The X Factor Uk 23h55 Shark Tank Negociando com Tubarões 0h50 "O Pior Trabalho do Mundo" 01h55 Shark Tank Negociando com Tubarões 02h50 Close-Up 03h50 Hollywood em Destaque 04h15 Agente Carter da Marvel 05h10 Grey's Anatomy TCM 06h Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus 07h20 "Olha Quem Está Falando Também" 08h45 "Fuga para Vitória" 11h Xena 12h A Pantera Cor-de-Rosa 12h30 Alf 13h Married With Children 13h30 The Nanny 14h A Pantera Cor-de-Rosa 14h30 "Uma Equipe Muito Especial" 16h40 Dire Straits: On The Night 18h15 "Jogo de Xadrez" 19h30 Xena 20h30 Alf 21h Married With Children 21h30 The Nanny 22h "Melhor É Impossível" 0h45 "Antes Só do Que Mal Acompanhado" 02h30 "O Poderoso Chefão 2" TC ACTION 07h10 "Mar Aberto" 07h25 "Nocaute" 08h45 "Aliens Vs. Predador 2" 09h10 "Acorrentados" 10h35 "Star Wars: Episódio I a Ameaça Fantasma" 10h55 "O Resgate" 12h35 "Lucy" 13h "Star Wars: Episódio Ii Ataque dos Clones" 14h10 "A Vila" 15h30 "Star Wars: Episódio Iii a Vingança dos Sith" 16h10 "007 contra Goldeneye" 17h55 "Condado Macabro" 18h30 "Arquivo X: Eu Quero Acreditar" 20h "Truque de Mestre" 20h30 "Com as Próprias Mãos" 22h "Brigada 49" 23h40 "Pânico na Floresta 6" 0h05 "Refúgio do Medo" 02h05 "O Despertar de Cooper" 02h20 "Instituto das Colegiais Russas: a Nova Diretora" 03h35 "Empregada Sedutora" 05h "Noite do Terror 2" 05h10 "Os Jovens Pistoleiros" TC CULT 06h40 "A Coleção Invisível" 08h20 "Os Segredos do Código" 10h "Butch Cassidy" 12h05 "Uma Dupla Quase Perfeita" 14h "Poker de Sangue" 16h "O Operário" 17h55 "Wall Street: Poder e Cobiça" 20h15 "Boa Sorte" 22h "Ponto Final Match Point" 0h20 "Eden" 02h50 "Blind" 04h40 "Pieta" TC FUN 06h55 "Benji um Cão Desafia a Selva" 08h35 "Casados com o Azar" 10h20 "Você de Novo" 12h20 "High School Musical 3: Ano da Formatura" 14h25 "A Super Agente" 16h15 "Side Effects: uma Viagem Musical" 18h10 "Os Fantasmas de Scrooge" 20h "Teen Beach Movie 2" 22h "Qualquer Gato Vira-Lata 2" 0h "Tiras, Só Que Não" 01h55 "Uma Turma do Barulho" 03h50 "Surpresa em Dobro" 05h30 "Meu Papai É Noel 2" TC PIPOCA 07h45 "Imaginem Só" 09h30 "Trem Noturno para Lisboa" 11h30 "Um Pouco de Caos" 13h35 "Perdido em Marte" 16h05 "Homem de Ferro e Capitão América Super-Heróis Unidos" 17h35 "Ponte dos Espiões" 20h10 "Fora de Alcance" 22h "Reza a Lenda" 23h45 "Cinquenta Tons de Cinza" 02h "Coração Sangrento" 03h40 "Amor Fora da Lei" 05h30 "Serena" TC PREMIUM 06h "O Conto da Princesa Kaguya" 08h25 "O Encontro" 10h30 "Papai Show de Bola" 12h "O Banquete" 12h10 "Operação Big Hero" 14h05 "Joséphine: Solteira e Fabulosa" 15h40 "O Natal dos Coopers" 17h45 "Linda de Morrer" 19h20 "007 contra Spectre" 22h "Uma Noite no Museu 3: o Segredo da Tumba" 23h50 "Joe" 02h "Isolados do Mundo" 03h50 "Get On Up a História de James Brown" TC TOUCH 06h15 "Colegas" 08h10 "O Mundo de Leland" 10h "Tenha Fé" 12h20 "Divã a 2" 14h "Os Últimos Passos de um Homem" 16h10 "As Aventuras de Pi" 18h35 "Louco por Você" 20h20 "Uma Semana a Três" 22h "Hurricane o Furacão" 0h40 "Um Casal Quase Perfeito 3" 02h25 "Retratos de uma Obsessão" 04h10 "Doce Tentação" HISTORY 06h Pilotos do Gelo 06h45 Decifrando Milagres 07h30 Alienígenas do Passado 07h52 Trato Feito 08h15 Alienígenas do Passado 08h37 Trato Feito 09h Alienígenas do Passado 09h45 O Naufrágio Milionário 10h30 Trato Feito 11h Pilotos do Gelo 12h Decifrando Milagres 13h Alienígenas do Passado 13h30 Trato Feito 14h Alienígenas do Passado 14h30 Trato Feito 15h Alienígenas do Passado 16h O Naufrágio Milionário 17h Os Novos Mestres da Restauração 18h Todos os Brasileiros do Mundo 18h30 Resistir É Preciso 19h Vivendo nas Árvores 20h Homens da Montanha 20h30 Louco por Carros 21h Homens da Montanha 21h22 Louco por Carros 21h45 Homens da Neve 22h13 Louco por Carros 22h40 Homens da Montanha 0h30 Os Novos Mestres da Restauração 01h30 Mestres da Restauração 03h Vivendo nas Árvores 03h45 Um Gênio entre Nós 04h30 Os Novos Mestres da Restauração 05h15 Mestres da Restauração TNT 06h Hollywood One On One 06h52 "As Aventuras de Agamenon, o Repórter" 08h17 "Atlantis 2: o Retorno de Milo" 09h37 "Presa na Escuridão" 11h07 "17 Outra Vez" 12h58 "Tiras em Apuros" 14h53 "Não Sei Como Ela Consegue" 16h28 "Rock'n'rolla a Grande Roubada" 18h34 "O Sequestro do Metrô 1 2 3" 20h30 X Factor Brasil 22h05 "300" 0h08 "Oblivion" 02h19 "300" 04h14 "Latitudes" 05h40 Hollywood One On One UNIVERSAL 06h05 Law & Order Svu 07h Infomercial 08h Law & Order Svu 09h25 "O Besouro Verde" 11h35 Chicago P.d. 12h35 House 13h35 "O Capitão Corelli" 15h55 Law & Order Svu 16h50 House 17h45 "Velozes & Furiosos 6" 20h05 "O Exterminador do Futuro a Salvação" 22h05 Elementary 23h Chicago Med 23h55 Law & Order Svu 0h50 House 01h50 Elementary 02h50 Chicago Med 04h Law & Order Svu 05h Chicago P.d. WARNER 06h Arrow 06h46 Friends 07h36 Supernatural 08h26 Two And a Half Men 09h16 The Big Bang Theory 09h41 "J. Edgar" 09h47 The Big Bang Theory 10h12 "Príncipe da Pérsia as Areias do Tempo" 12h10 Friends 13h "Karate Kid" 13h04 Supernatural 13h54 The 100 14h44 Supernatural 15h34 Two And a Half Men 16h17 Supernatural 16h24 "Viagem 2: a Ilha Misteriosa" 17h06 Two And a Half Men 17h30 The Big Bang Theory 18h04 "Serra Pelada" 18h18 "Fúria de Titãs 2" 20h The Middle 20h25 The Big Bang Theory 20h50 Supernatural 22h30 Arrow 23h20 "Viagem 2: a Ilha Misteriosa" 0h10 "Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles" 01h "Matrix Reloaded" 02h13 "O Forasteiro 2" 03h14 The 100 03h55 Friends 04h20 Two And a Half Men 05h10 Mike & Molly 05h16 Mom 05h35 Mike & Molly 05h39 Mom *Programação sujeita a alterações.