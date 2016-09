Programação do dia

A&E 06h As Primeiras 48 Horas 06h45 Barter Kings 07h30 Quem Dá Mais? Texas 08h15 As Primeiras 48 Horas 09h Ncis 10h30 Barter Kings 11h15 Quem Dá Mais? Texas 12h Quem Dá Mais? 12h30 Até Que a Morte nos Separe 14h30 Polícia 24 Horas 16h Ncis 18h Desaparecidos 19h Quem Dá Mais? 20h50 Ncis 21h35 Quem Dá Mais? 0h Até Que a Morte nos Separe 01h Ncis 03h Quem Dá Mais? AXN 06h C.s.i. Miami 11h Criminal Minds 12h Castle 13h American Crime 14h Ncis 15h C.s.i 16h C.s.i. Miami 17h Castle 18h Ncis 19h C.s.i. Ny 20h C.s.i. Miami 21h Criminal Minds 22h The Blacklist 22h55 C.s.i 23h50 The Blacklist 01h Tv Shopping 03h Crossing Lines 05h30 Axn Flix Magazine CANAL BRASIL 07h "O Mártir da Independência Tiradentes" 08h55 "Ziraldo o Eterno Menino Maluquinho" 09h50 "O Mercado de Notícias" 11h30 Décimo Andar 12h "Curta na Tela: Nessa Cidade Todo Mundo Já Bebeu na Bica" 12h15 "Curta na Tela: Sonhando Passarinhos" 12h30 Preto no Branco 13h A Arte do Encontro 13h30 "Bom Dia, Ipanema" 15h10 "Vermelho Brasil" 17h Cale-Se a Censura Musical 17h30 "Curta na Tela: o Melhor Amigo" 17h48 "Curta na Tela: um Diálogo de Ballet" 18h "Diário de um Novo Mundo" 19h40 "À Beira do Caminho" 21h30 O País do Cinema 22h "Retomada: Orquestra dos Meninos" 23h40 Homens de Verdade 0h Nasi Noite Adentro 0h15 "Como Era Gostoso: Giselle" 02h05 "Anjos da Noite" 03h50 "O Poderoso Garanhão" 05h30 "Tarja Branca a Revolução Que Faltava" CARTOON 06h Cartoon Zaum 07h Masha e o Urso 07h10 O Show de Tom & Jerry 07h20 A Turma da Pantera Cor de Rosa 07h30 Johnny Test 08h O Incrível Mundo de Gumball 08h30 Drama Total Corrida Alucinante 09h Titio Avô 09h30 Steven Universe 09h45 Johnny Bravo 10h Os Jovens Titãs em Ação 10h30 Clarêncio, o Otimista 11h Sítio do Picapau Amarelo 11h30 O Incrível Mundo de Gumball 11h45 Hora de Aventura 12h Steven Universe 12h15 Apenas um Show 12h30 Hora de Aventura 13h Os Jovens Titãs em Ação 13h30 Vinicius & Tom Divertidos por Natureza 13h35 As Meninas Superpoderosas 13h45 Ben 10 14h15 Titio Avô 14h55 Outra Semana no Cartoon 15h Reino Incrível 16h Pokémon 16h30 Lego Nexo Knights 17h Supernoobs 17h15 Steven Universe 17h30 Tromba Trem 17h45 O Incrível Mundo de Gumball 17h55 Outra Semana no Cartoon 18h Titio Avô 18h15 Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas 18h30 Hora de Aventura 18h45 Ursos sem Curso 19h Apenas um Show 19h15 Steven Universe 19h30 As Meninas Superpoderosas 20h O Incrível Mundo de Gumball 20h15 Outra Semana no Cartoon 20h30 "Tom e Jerry o Filme" 20h45 Hora de Aventura 21h Apenas um Show 21h15 Ursos sem Curso 21h30 Titio Avô 21h45 Steven Universe 22h Ursos sem Curso 22h30 Hora de Aventura 23h Apenas um Show 23h30 Clarêncio, o Otimista 0h Hora de Aventura 01h Irmão do Jorel 02h Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas 03h Steven Universe 04h Cartoon Zaum DISCOVERY 06h Discovery na Escola 06h56 Megaconstruções 07h46 Arquivos Confidenciais 08h36 Em Busca do Pé-Grande 09h26 À Prova de Tudo 10h16 Overhaulin' 11h06 Experiências Superloucas 11h56 Desafio em Dose Dupla 12h48 Pesca Mortal 13h40 Acumuladores de Carros 14h32 Exército de um Homem Só 15h24 À Prova de Tudo 16h16 A Grande Família do Alasca 17h08 Febre do Ouro 18h Trabalho Duro 18h50 Largados e Pelados 19h40 Pesca Mortal 20h30 Pesca Selvagem 21h20 Monstros do Rio 22h10 Animais Mortais da Austrália 23h A Grande Barreira de Corais 23h10 França Selvagem 23h50 Pesca Monstruosa 0h40 Pesca Mortal 01h40 Pesca Selvagem 02h30 Monstros do Rio 03h25 Animais Mortais da Austrália 04h15 A Grande Barreira de Corais 05h05 Grandes Destruições DISNEY XD 06h Os Padrinhos Mágicos 06h30 Penn Zero 07h Kick Buttowski 07h30 Boyster, o Menino Ostra 07h45 Hubert & Takako 08h Randy Cunningham Ninja Total 08h30 Gravity Falls 09h Acampamento Lakebottom 09h30 Gravity Falls 09h45 Penn Zero 10h Galáxia Wander 10h30 "Tarzan 2" 12h Slugterrâneo 12h15 Acampamento Lakebottom 12h30 Picles e Amendoim 12h45 Zig & Sharko 13h Que Talento! 13h30 Pegadinha! 14h Penn Zero 14h30 Galáxia Wander 15h "Tarzan 2" 15h30 Acampamento Lakebottom 16h Galáxia Wander 16h30 Boyster, o Menino Ostra 17h Star Vs. as Forças do Mal 17h15 Acampamento Lakebottom 17h30 Phineas e Ferb 17h45 Galáxia Wander 18h Gravity Falls 18h45 Acampamento Lakebottom 19h Ninjago 19h30 Slugterrâneo 20h Yo Kai Watch 20h30 Kick Buttowski 21h Ninjago 21h30 Penn Zero 22h "Capitão América 2: o Soldado Invernal" 22h30 Phineas e Ferb 23h "Pequenos Espiões 2 a Ilha dos Sonhos Perdidos" 23h45 Star Vs. as Forças do Mal 0h15 Acampamento Lakebottom 0h30 Penn Zero 0h45 Galáxia Wander 01h Gravity Falls 01h30 Picles e Amendoim 01h45 Acampamento Lakebottom 02h Jungle Nest 02h30 Slugterrâneo 02h45 Acampamento Lakebottom 03h Yo Kai Watch 03h30 Randy Cunningham Ninja Total 04h Os Padrinhos Mágicos 04h30 Kick Buttowski 05h30 Penn Zero E! 06h Made In Chelsea 07h31 Dash Dolls 08h15 The Fabulist 08h36 Films & Stars 08h58 Hollywood Buzz 09h20 Keeping Up With The Kardashians 10h La Clippers Dance Squad 14h Famously Single 16h Quinze, a Festa dos Sonhos 18h30 Talento a Mais 19h E! News Update 19h15 Botched 20h Keeping Up With The Kardashians 21h Botched 01h Infomercials 03h E! News Live 03h46 Made In Chelsea 05h14 Hollywood Buzz 05h38 Films & Stars ESPN BRASIL 08h30 Sportscenter: 3ª Edição 10h00 Bate Bola Bom Dia 11h55 Sportscenter: 1ª Edição 12h55 Bate-bola Debate 15h30 Futebol No Mundo 16h30 Bola Da Vez: Vitor Hugo, Zagueiro Do Palmeiras 18h00 Bate Bola Na Veia 20h30 Sportscenter: 2ª Edição 21h30 Bate Bola Na Veia 23h00 Sportscenter: 3ª Edição 00h00 Bate Bola Na Veia 01h30 Prévia Do Campeonato Alemão 02h00 Campeonato Alemao Perfis: O Melhor De Agosto 02h30 Futebol No Mundo 03h30 Sportscenter: 3ª Edição 04h30 Campeonato Alemao Perfis: O Melhor De Agosto 05h00 Prévia Do Campeonato Alemão 05h30 Eliminatórias Para A Copa De 2018: Costa Rica X Panamá EUROCHANNEL 06h Uma Segunda Oportunidade 07h Programa Pago 10h "O Inspetor Maigret e a Sombra Chinesa" 11h50 Uma Família Sagrada Veneziana 12h "As Aventuras de Rabí Jacob" 13h30 Sonhos de Glória 15h 10 Regras para Se Apaixonar 15h30 Índice de Gordura 16h40 Lanester 17h "O Inspetor Maigret e a Sombra Chinesa" 18h30 "O Idealista" 18h45 "O Esquema de Ponzi" 20h30 A Cozinha de Mimmo 21h Simenon 22h45 "Arletty, uma Paixão com Culpa" 0h30 "Anônima: uma Mulher em Berlim" 02h "Imagens Vivas" 03h Uma Segunda Oportunidade 04h Simenon 04h20 "Má Sorte" *Programação sujeita a alterações.