Programação do dia

TV ABERTA CULTURA 22h00 Cartão Verde 02h30 Cartão Verde GLOBO 12h33 Globo Esporte GAZETA 18h00 Gazeta Esportiva BAND 11h00 Jogo Aberto 13h10 Os Donos da Bola TV PAGA ESPN BRASIL 08h30 Sportscenter: 3ª Edição 10h00 Bate Bola Bom Dia 11h55 Sportscenter: 1ª Edição 12h55 Bate-bola Debate 15h30 Futebol No Mundo 16h30 Bola Da Vez: Vitor Hugo, Zagueiro Do Palmeiras 18h00 Bate Bola Na Veia 20h30 Sportscenter: 2ª Edição 21h30 Bate Bola Na Veia 23h00 Sportscenter: 3ª Edição 00h00 Bate Bola Na Veia 01h30 Prévia Do Campeonato Alemão 02h00 Campeonato Alemao Perfis: O Melhor De Agosto 02h30 Futebol No Mundo 03h30 Sportscenter: 3ª Edição 04h30 Campeonato Alemao Perfis: O Melhor De Agosto 05h00 Prévia Do Campeonato Alemão 05h30 Eliminatórias Para A Copa De 2018: Costa Rica X Panamá SPORTV 07h00 Palmeiras X São Paulo 09h00 Sportv News 10h00 Redação Sportv 12h00 É Gol!!! 13h00 Seleção Sportv 15h45 Planeta Sportv 16h30 Sportv Tá Na Área 17h25 Jogos Paralímpicos Rio 2016 20h35 Internacional X Santos 23h00 Sportv News 01h00 Corinthians X Sport 02h40 Galeria Sportv 03h00 Giro Da Rodada 04h00 América-MG X Cruzeiro 05h40 Galeria Sportv *Programação sujeita a alterações.