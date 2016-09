Para Haddad, eleição na capital paulista vai ditar os rumos da política brasileira a partir de 2016

THAIS ARBEX SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou na noite desta terça-feira (6) que a eleição municipal em São Paulo "tem um peso histórico grande", já que o resultado da disputa pela capital paulista vai mostrar "o que vai se consolidar a partir de 2016 no Brasil". "Vamos ter ainda espaço para a dissonância ou serão os discurso e pensamento únicos, como já vivemos em outros tempos no Brasil?", disse o prefeito em um ato com professores universitários, no centro da cidade. Citando os governos das ex-petistas de Luiza Erundina (1989 a 1993) e Marta Suplicy (2001 a 2004), Haddad afirmou que é terceira vez que o PT tem a oportunidade de ter uma gestão de oito anos à frente da capital paulista. "Óbvio que nosso temor é que esse processo seja cortado de novo. São Paulo tem uma tradição que chamo de valsa perversa, que é um passo para a esquerda e dois para a direita, ou seja, quatro anos de governo de esquerda e oito de direita", disse Haddad. "São Paulo nunca sentiu as consequências de um governo mais longo que promove as mudanças necessárias para se criar um novo paradigma para a cidade", continuou ele. Em um crítica direta ao candidato do PSDB, o empresário João Doria, que esta semana começou a atacar Haddad nas propagandas eleitorais na TV, o petista afirmou que "não há quem aguente esse ciclo perverso de desenvolvimento". Segundo o Datafolha, Haddad é Doria estão tecnicamente empatados em terceiro lugar. O petista tem 8% das intenções de votos e o tucano, 5%. "A ideia do corujão do Doria é um tranco no sistema. Não é só a perversidade de levar uma pessoa às 2h da manhã para fazer um exame, tem outra questão: qual é o modelo de governança na saúde?", afirmou sobre a proposta do tucano de criar o 'Corujão da Saúde', em que pretende fechar parcerias com hospitais privados para atender a população no período noturno, das 20h às 8h. Quando questionado pela plateia sobre como responde às críticas ao PT, Haddad afirmou, em um claro recado à senadora Marta Suplicy, que agora disputa a Prefeitura de São Paulo pelo PMDB, "se você no curto prazo só pensa em você, talvez o mais racional a fazer seja pedir licença e sair". "Para mim, seria indigno da minha parte voltar as costas para essas pessoas que forjaram o partido [a militância] porque quando vou para a periferia, encontro essas mesmas pessoas, defendendo as mesmas ideias, lutando pelo bem-estar de sua comunidade", afirmou. "Fico pensando em como eu me olharia no espelho se eu voltasse para esses lugares e essas pessoas estivessem com as mesmas camisetas, com as mesmas bandeiras e olhassem para mim e dissessem: na hora mais difícil, ele que foi eleito por nós, nos deixou. Não consigo." Uma das preocupações da campanha à reeleição de Haddad é recuperar o eleitorado da periferia da cidade, que tradicionalmente vota no PT, mas tem migrado para Marta Suplicy.