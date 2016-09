Casemiro é o 'ponto de equilíbrio' da seleção e do Real Madrid, diz Tite

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL MANAUS, AMAZONAS (FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia nesta terça-feira (6), o técnico Tite destacou a performance do volante Casemiro. Segundo o treinador, ele funciona como um "ponto de equilíbrio" da equipe, sendo eficiente na proteção à defesa e na criação de jogadas. "Eu não imaginava que ele teria domínio tão grande do setor. Já tinha falado com o Zidane sobre ele. Ele disse que o Casemiro é o ponto de equilíbrio do Real Madrid. Contra o Equador, ele ocupou a frente da defesa e ainda conseguia encontrar um espacinho para criar jogadas. Tanto que ele inicia a jogada de um dos gols", disse o técnico. Após o jogo, Casemiro se empolgou com os elogios. "Receber o elogio de duas feras do futebol te deixa sem palavras. Mas eu tento manter os meus pés no chão e trabalhar firme. Quero crescer muito na seleção e aprender muito no Real Madrid." Marcado com um grande arranhão no braço, que sangrava no momento da entrevista, Casemiro disse que eram "coisas do jogo". Com a vitória, o Brasil chegou à segunda colocação das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018, com 15 pontos, atrás somente do Uruguai, que tem 16. Os próximos compromissos do Brasil pelas eliminatórias acontecerão em 7 e 11 de outubro, contra Bolívia e Venezuela, respectivamente. Nas próximas semanas, o técnico Tite divulgará nova lista de convocados.