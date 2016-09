Artistas da Bienal de São Paulo protestam contra Temer na abertura

SILAS MARTÍ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série de performances estavam marcadas para a abertura da Bienal de São Paulo para convidados nesta terça, mas todas foram ofuscadas pelos protestos contra Michel Temer. Quase todos os artistas da mostra e convidados circulavam ontem pelo pavilhão no Ibirapuera vestindo camisetas com frases como "fora, Temer", "Temer jamais", "diretas já" e "quero votar para presidente". Elas foram criadas pelo coletivo Aparelhamento, que se formou na ocupação da sede paulistana da Funarte nos últimos meses. De acordo com um dos artistas do grupo, cerca de 400 camisetas foram impressas no último domingo para que fossem usadas na abertura da Bienal. O artista Lourival Cuquinha também circulou com uma enorme faixa que dizia "fora, Temer". Mais tarde, ela foi pendurada no guarda-corpo de um dos andares do pavilhão. Artistas do coletivo Opavivará, que participam da Bienal com carrinhos e outros acessórios criados para interagir com o público, fizeram uma espécie de show anti-Temer. Enquanto a música tocava em alto-falantes montados num carrinho, a artista Fabiana Faleiros cantava e outros davam gritos de ordem contra a administração Temer. Eles subiram a rampa do pavilhão e continuaram o ato no primeiro andar, chamando a atenção dos VIPs no primeiro dia da Bienal.