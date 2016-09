(foto: Reprodução/ Ecovia)

Final da tarde de quarta-feira (07 de setembro), primeiro dia do feriado prolongado em Curitiba e uma boa hora para pegar a estrada. Depois de registrar durante o dia um fluxo superior a 2 mil veículos por hora, a BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, viu cair pela metade o movimento. Por volta das 15h45, era de 1.126 veículos por hora o fluxo na rodovia.

Mais de dois mil veículos por hora desceram a BR-277 no sentido Curitiba-Litoral na manhã desta quarta-feira de feriado de 7 de setembro, segundo a concessionária Ecovia, quatro vezes o fluxo normal.

Nas estradas de Curitiba para o Litoral de Santa Catarina, o fluxo também segue sem retenções em ambos os sentidos (Curitiba e Palhoça) da BR-101/SC e da BR-376/PR.

Na BR-116/PR (Contorno Leste) também não há lentidão em nenhum dos dois sentidos da rodovia (São Paulo e Foz do Iguaçu).

Na noite de ontem, a BR-277 ficou interditada por duas horas por manifestantes na altura do km 74,5, na região de São José dos Pinhais. Os dois sentidos da rodovia ficaram fechados das 18h30 até às 20h30s. Por volta das 20 horas, uma das pistas no sentido Curitiba foi liberada para o tráfego. Às 20h30, a Ecovia comunicou que as duas pistas no sentido Litoral foram totalmente liberadas.

No sentido Litoral, a interdição provocou uma longa fila que chegava até a Linha Verde. A fila era de cerca de 10 km por volta das 20 horas.

A manifestação foi organizada por moradores da região, que protestaram contra um atropelamento ocorrido no local há poucos dias. A reivindicação principal deles é a construção de uma passarela na região. Eles exigiam a presença da Ecovia e da imprensa no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e negociou a liberação das pistas.