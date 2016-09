Manifestantes gritam 'Fora, Temer' durante chegada do presidente a desfile

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer foi recebido aos gritos de "Fora, Temer" por parte da arquibancada que acompanha o desfile de 7 de Setembro. Temer dispensou o carro aberto e chegou num veículo presidencial fechado, acompanhado da mulher, Marcela. O presidente não usou a tradicional faixa presidencial. Ao subir à tribuna, o público de parte de uma arquibancada perto da tribuna das autoridades passou a gritar "Fora, Temer". O protesto foi ouvido da tribuna e de outras arquibancadas ao redor do desfile. Pouco depois, um outro grupo reagiu aos gritos de "a nossa bandeira jamais será vermelha". Seguranças da Presidência nas arquibancadas mais próximas às tribunas disseram que estaria proibida qualquer manifestação de cunho político. Um homem com um adesivo escrito "Fora Temer" colado na camiseta foi obrigado a retirar o adesivo, segundo as autoridades. A informação contradisse o que a assessoria de imprensa do Planalto informou mais cedo de que as manifestações políticas estavam liberadas, com exceção para o uso de faixas e cartazes grandes para "não atrapalhar a visão". Um dos espectadores que puxou o "fora, Temer", Lucas Bertho é estudante de Gestão de Políticas Públicas da USP. Ele, que estava na arquibancada de convidados, disse que recebeu o convite da universidade porque está essa semana em Brasília cursando uma disciplina do curso que é uma viagem à capital federal. Não vieram especificamente para fazer o protesto, já que o desfile era uma atividade da programação. No entanto, a maioria dos expectadores que protestaram pelo "fora, Temer" eram do curso, disse ele.