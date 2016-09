Milhares acompanham desfile no Centro Cívico

Redação Bem Paraná com informações do G1

07/09/16 às 12:03 - Atualizado às 12:55 Redação Bem Paraná com informações do G1

Milhares de pessoas acompanharam, na manhã desta quarta-feira, no Centro Cívico, o desfile do Dia da Independência do Brasil, em Curitiba, que provocou o bloqueio da avenida Cândido de Abreu, até as 15 horas. Nenhum incidente foi registrado durante o evento.

Tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica participam do desfile, assim como a Polícia Militar (PM) e entidades civis e de ensino. O objetivo é valorizar o "Dia da Pátria" e incentivar o patriotismo, a liberdade e a soberania do povo brasileiro.

O desfile bloqueia várias ruas da região central da cidade. Os bloqueios de trânsito começaram às 23h de terça (6) e se estendem até as 13h desta quarta-feira. A exceção será a Avenida Cândido de Abreu, que ficará bloqueada por mais tempo.

A orientação é para os motoristas buscarem caminhos alternativos e evitarem a transitar na região do Centro Cívico durante a programação do desfile.