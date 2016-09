Reino Unido levantará muro para impedir entrada de refugiados

DIOGO BERCITO LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - O governo britânico anunciou que irá construir neste mês um muro na cidade francesa de Calais, impedindo a passagem de refugiados. A medida integra um pacote de segurança acordado entre França e Reino Unido de quase R$ 73 milhões. O campo de Calais, cujos acampamentos são conhecidos como "selvas" pela precariedade das instalações, é um tema central no debate público desses dois países. Houve nesta semana protestos da população pelo desmantelamento das tendas, e a França anunciou recentemente que irá fechar o lugar, apesar de não ter informado uma data precisa. Organizações de defesa dos direitos humanos criticam o plano -citado na imprensa como "a grande muralha de Calais"-, afirmando que só fará com que refugiados encontrem outras maneiras de cruzar as barreiras. O muro terá quatro metros de altura e será construído em ambos os lados de um trecho de um quilômetro de estrada. As obras devem ser finalizadas no fim do ano. Há, segundo a mídia britânica, planos de plantar canteiros ao redor para minimizar o seu impacto visual. Refugiados vindos do Oriente Médio e do norte da África, fugindo de guerras e pobreza, vivem em Calais, de onde tentam periodicamente cruzar para o Reino Unido. Eles se infiltram, por exemplo, dentro de caminhões. Migrantes usam pedras, carrinhos de compra e troncos de árvores para parar veículos e entrar neles, na tentativa de chegar ao porto. Houve acidentes no passado. Estima-se que 9.000 pessoas vivam nas "selvas" de Calais, apesar de a cifra oficial ser de 6.900 pessoas.