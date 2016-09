Inscrição para Fuvest 2017 termina nesta quinta; saiba mais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o vestibular Fuvest 2017, que seleciona alunos para vagas na USP (Universidade de São Paulo) e para o curso de medicina da Santa Casa de São Paulo, terminam nesta quinta-feira (8). Este ano, a Fuvest oferece 11.072 vagas. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site Fuvest até as 23h59. No ano passado, a Fuvest recebeu 142.721 inscrições. As provas acontecem no dia 27 de novembro (1ª fase) e de 8 a 10 de janeiro de 2017 (2ª fase), além das provas específicas. Para efetuar a inscrição, o candidato deve ter o próprio número no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 160, em qualquer agência bancária por meio do boleto emitido pelo programa no final do processo de inscrição. O candidato com deficiência deverá fazer inscrição pela internet e enviar a documentação solicitada por correio, até o dia 9 de setembro. Segundo a instituição, uma equipe de especialistas analisará os comprovantes e informará ao candidato, até 21 de novembro, as condições que lhe serão oferecidas, em cumprimento à legislação vigente. VAGAS A Fuvest oferece 11.072 vagas, sendo 8.734 para USP, 120 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, e 2.338 para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem). Das 2.338 vagas no Sisu, 1.741 (16% sobre o total de vagas) são reservadas a alunos de escola pública. Dessas, 586 são para alunos da rede, mas que sejam pretos, pardos e indígenas. O restante, 597, estará no Sisu para ampla concorrência (para alunos de qualquer escola). Cursos da área de humanas também concentram as vagas reservadas para a escola pública: 63% dessas cadeiras são em carreiras nessa área. No último vestibular, a USP também destinou vagas ao Sisu, mas em número menor. A instituição tinha 13% das vagas no sistema e várias unidades que no próximo ano reservaram vagas, como a Faculdade de Economia e a de Arquitetura, haviam ficado de fora. Os cursos da USP são oferecidos em oito campi no Estado: Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos e São Paulo. PROVAS A primeira fase do exame será realizada dia 27 de novembro (prova de conhecimentos gerais). A prova conterá 90 questões (tipo teste) e versará sobre o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio, com duração de cinco horas. A segunda fase acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2017 (português e redação no 1° dia, história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês no 2° dia e, por último, prova específica de acordo com a carreira escolhida). A lista dos locais de provas para a primeira fase será divulgada no dia 21 de novembro e, a da segunda, no dia 19 de dezembro. A Fuvest reforça ainda que os estudantes devem ficar atentos as datas das provas de habilidades específicas. Para os candidatos ao curso de artes visuais, as provas serão no dia 9 de outubro. Já para música, as provas serão no período de 9 a 14 de outubro (para curso na ECA) e de 10 a 14 de outubro (para curso em Ribeirão Preto). Em janeiro, a Fuvest aplica as provas específicas para os cursos de artes cênicas (no período de 11 a 13) e de audiovisual, no dia 13. Uma das novidade da lista de obras de leitura obrigatória, que será válida até o vestibular de 2019, é inclusão do livro "Mayombe", do angolano Pepetela. É a única obra cujo autor está vivo. Com relação à lista do ano passado, houve a exclusão de "Til", de José de Alencar, "Viagens na Minha Terra", de Almeida Garrett, "Memórias de um Sargento de Milícias", de Manuel Antônio de Almeida e "Sentimento do Mundo", de Carlos Drummond de Andrade. CHAMADAS A primeira lista de aprovados no vestibular será divulgada às 10h no dia 2 de fevereiro no site da Fuvest. A matrícula será em duas etapas: não presencial, apenas no site da Fuvest, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2017, e presencial (obrigatória) nos disas 13 e 14 de fevereiro. As demais chamadas aconteceram nos dias 9, 17 e 23 de fevereiro (segunda, terceira e quarta lista, respectivamente) e nos dias 6 e 10 de março (quinta e sexta chamadas, respectivamente). Depois desse período, a Fuvest divulga o número de vagas não preenchidas e lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de Reescolha do curso, apenas pela internet, nos dias 15 e 16 de março de 2017. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 22 e 24 de março, respectivamente.