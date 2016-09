Uma adolescente de 12 anos morreu em Iperó, no interior de São Paulo, pocas horas depois de ser diagnosticada com "gases". O falecimento foi registrado em 24 de agosto e agora as secretarias de Saúde de Sorocaba e Iperó - a jovem passou por atendimento médico em três unidades de saúde dos dois municípios - acompanham as investigações sobre o caso e apuram detalhes do atendimento.

Em entrevista ao portal G1, um familiar da vítima contou que a garota passou por duas unidades de saúde em Sorocaba e outra em Iperó após passar mal em casa durante a tarde, reclamando de dores abdominais.

Na Unidade Básica de Saude (UBS) do bairro George Oetterer, em Iperó, a jovem foi atendida e liberada após os médicos afirmarem que ela estaria com gases.

Durante a madrugada, contudo, ela voltou a passar mal e desta vez foi levada por parentes à uma Unidade Pré-Hospitalar em Sorocaba especializada em pediatria. Como a jovem tinha 12 anos, porém, o atendimento teria sido recusado (a unidade atende crianças com até 11 anos).

A família, então, relata ter seguido até outra UPH do município. Cerca de 40 minutos depois de dar entrada na unidade, porém, a jovem acabou falecendo.

De acordo com laudo médico, Michele teria morrido vítima de edema pulmonar, insuficiência renal e malformação renal. Ela foi sepultada em 25 de agosto.

Inconformados e indignados com a situação, familiares registraram um boletim de ocorrência e o corpo passou por exames no Instituto Médido Legal, que deverá entregar os resultados em até 30 dias.