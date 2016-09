De vestido novo, Marcela Temer faz 1ª aparição pública após impeachment

Redação Bem Paraná com informações do Uol

07/09/16 às 13:37 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Temer e a primeira-dama: vestido assinado pela estilista Luisa Farani, que comemorou a escolha em suas redes sociais (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Eram 9h03 desta quarta-feira (7) quando a primeira-dama Marcela Temer desceu de um dos carros pretos da comitiva presidencial para sua estreia pública após o impeachment. Da tribuna de honra montada na Esplanada dos Ministérios, assistiria, ao lado do marido, o presidente Michel Temer, ao desfile de 7 de Setembro.

Aos 33 anos, Marcela escolheu um vestido simples, de tricoline branca, para acompanhar o evento sob o sol forte de Brasília. Assinada pela estilista Luisa Farani, que comemorou a escolha da primeira-dama em suas redes sociais, a peça tem comprimento clássico, na altura do joelho, e um decote canoa com uma pequena fenda.

Na terça (6), Marcela havia comprado este e outro vestido na loja Ortiga, em Brasília. Segundo o site da marca, a peça que ela usou nesta quarta custa R$ 689,90. Os sapatos, de tom claro, eram de salto bastante alto, e o brinco, um par de argolas na cor prata, eram também discretos.

Durante o desfile, Marcela ficou sentada ao lado de Temer e do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski. Pouco falou com eles, mas conversou bastante com a mulher de Lewandowski, Yara.

Estava com o cabelo um pouco mais curto do que da última vez que participou de um evento oficial, no início de agosto, no Palácio do Planalto. Adepta ao "long bob", corte de comprimento médio e repicado, Marcela não optou por nenhum penteado elaborado para o desfile.

Acostumada a aparecer pouco em público durante eventos oficiais, a primeira-dama, dizem aliados de Temer, terá que "aprender a lidar" com o assédio da imprensa. Ela vai ganhar um gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto para despachar como "embaixadora" do programa Criança Feliz, que deve ser lançado no fim de setembro pelo governo.