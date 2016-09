Haddad participa do Grito dos Excluídos, que pede saída de Temer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo, manifestantes do Grito dos Excluídos caminharam da Oswaldo Cruz, próximo ao Paraíso, até a Assembleia Legislativa, perto do Ibirapuera. O ato contou com apoio de movimentos como CMP (Central de Movimentos Populares), MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e CUT (Central Única dos Trabalhadores). O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que compareceu ao protesto porque se trata de um evento que faz parte do calendário da cidade. Ele não se posicionou sobre o pedido por Diretas-Já, mas demonstrou preocupação com cortes de direitos trabalhistas. "Esse ano o evento se reveste de importância ainda maior porque pairam muitas ameaças sobre os direitos sociais no Brasil", disse Haddad. O protesto foi encerrado em frente ao Ibirapuera, sem incidentes. A organização estimou 15 mil pessoas. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, disse que a equipe de Michel Temer precisa da ajuda de matemáticos pois tem problema para contar os protestos. "O governo Michel Temer divulgava que uma vez aprovado o impeachment, o país seria pacificado. O que assistimos foi uma forte reação porque a sociedade entendeu que um bando de corruptos condenou uma pessoa inocente. E desde então há protestos contra sua agenda neoliberal", disse Bonfim. O presidente da CUT, Vagner Freitas, voltou a pedir eleições diretas e greve geral. "Eles acharam que fossem dar o golpe e tudo ficaria por isso mesmo. Temos que derrubar o governo Temer e ter novas eleições", disse. No Rio, Grito do Excluídos chegou à praça Mauá, centro do Rio, em clima tranquilo. Havia, contudo, uma divisão. Na frente estavam anarquistas e radicais de esquerda. Mais atrás sindicalistas e militantes de partidos de esquerda. Muitos turistas estavam na praça Mauá, onde fica o Museu do Amanhã. "O governo Michel Temer divulgava que uma vez aprovado o impeachment, o país seria pacificado. O que assistimos foi uma forte reação porque a sociedade entendeu que um bando de corruptos condenou uma pessoa inocente. E desde então há protestos contra sua agenda neoliberal", disse Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares.