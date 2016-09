O dinheiro de um dos cofres de uma agência do Banco do Brasil em Teixeira Soares, na região central do Paranpa, foi roubado na madrugada desta quarta-feira (07 de setembro) por doze ladrões. O valor do roubo não foi divulgado, mas sabe-se que os criminosos precisaram realizar cinco explosões para chegar até o cofre. Com isso, a agência ficou destruída.

Segundo o relato de testemunhas, os criminosos não fizeram reféns nem efetuaram disparos com armas de fogo durante o roubo. Policiais civis e militares de Irati ainda realizaram buscas na tentativa de encontrá-los, mas em vão.

Agora o caso fica nas mãos da Polícia Civil, que deverá realizar ainda nesta quarta uma perícia no local do crime.