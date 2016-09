Rogério Ceni ensaia carreira de técnico e treina em time da 7ª divisão inglesa

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Rogério Ceni está na Inglaterra para investir na carreira de treinador. O ex-jogador teve uma aula-teste com um time da 7ª divisão da Inglaterra. No treinamento, Ceni teve a experiência de ser técnico por um dia. O convite faz parte do curso que o ex-goleiro participa com a Federação Inglesa.

"Tem sido um aprendizado muito grande. Já visitei cinco clubes da Premier League e fico muito contente pela maneira como fui recebido, tive a oportunidade de conversar com treinadores da escola italiana, francesa, o Bilić, treinador do West Ham, que é croata… Conversei 30 minutos com cada um deles após assistir ao treino, sempre, que é o mais legal", disse Ceni ao site oficial do São Paulo.

"Também fiz uma aula-teste com uma equipe da 7ª divisão daqui, pude dar um treinamento. Está sendo muito proveitoso".

No período de estudos na Inglaterra, Rogério Ceni visitou o CT do Chelsea, sendo recepcionado por David Luiz e Oscar. O ex-goleiro está percorrendo os clubes do país europeu para assistir a treinos e conversar com treinadores.

Ceni também assistiu aos treinos de Leicester e West Ham e conversou com os treinadores Claudio Ranieri e Slaven Bilic, que dirigiu a seleção croata. O ex-goleiro vai somando conhecimento para voltar a trabalhar com futebol em um futuro próximo, mas ainda não declarou publicamente se prefere ser treinador ou dirigente.

Neste ano, Rogério Ceni tem acumulado experiências fora de campo. Durante a Copa América, ele acompanhou o trabalho de Dunga na seleção brasileira.