Temer é recebido com protestos em sua 1ª aparição pública no Brasil

MARIANA HAUBERT, MARINA DIAS E BELA MEGALE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer ouviu gritos de "Fora, Temer" na sua primeira aparição pública no Brasil desde que assumiu o cargo em definitivo, no dia 31 de agosto. Na abertura do desfile de 7 de Setembro, em Brasília, o peemedebista foi recebido com protestos de parte da arquibancada de convidados que acompanharam o evento. Sem usar a tradicional faixa presidencial, Temer dispensou o carro aberto e chegou num veículo presidencial fechado, acompanhado da mulher, Marcela. Quando ele subiu no espaço reservado às autoridades, um público da arquibancada, alguns deles estudantes da USP (Universidade de São Paulo), passou a gritar "Fora, Temer". O protesto foi ouvido da tribuna onde estava o presidente e também de outras áreas ao redor do desfile. Um outro grupo tentou reagir, de maneira bem mais tímida, com os gritos de "a nossa bandeira jamais será vermelha", em referência à cor oficial do PT. Houve ainda nova manifestação contra o presidente ao fim da cerimônia. Ministros presentes buscaram minimizar o episódio no tradicional desfile. Eliseu Padilha (Casa Civil) disse que os gritos "não surpreenderam o governo": "18 pessoas (protestando) em 18 mil (presentes), a dimensão está boa. Você já ouviu falar em democracia sem liberdade de expressão?". Já Moreira Franco, secretário de Parcerias e Investimentos, afirmou que os gritos do "Fora, Temer" vieram de pessoas da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). "O governo tem um sistema bom de investigação e apurou isso", disse, após o evento. Temer cumpriu o rito do desfile, sem discurso ou entrevistas. Um dos espectadores que puxou o "Fora, Temer" foi Lucas Bertho, estudante de Gestão de Políticas Públicas da USP. Ele disse à reportagem que recebeu o convite da universidade para assistir ao desfile. Contou que viajou a Brasília por causa de uma disciplina que inclui uma viagem à capital. Seus colegas de curso Renato Domingos Junior e Bianca Lisboa Jacom também protestaram. Domingos Junior disse que, antes de ir embora, Temer olhou para eles e fez um sinal de "joinha". Seguranças da Presidência nas arquibancadas mais próximas à tribuna disseram à reportagem, no começo da manhã, que estaria proibida qualquer manifestação de cunho político. Um homem com um adesivo escrito "Fora Temer" colado na camiseta teve de retirar o adesivo, segundo os seguranças. Antes, a assessoria de imprensa do Planalto informara que as manifestações políticas estavam liberadas, com exceção para o uso de faixas e cartazes grandes para "não atrapalhar a visão". Estavam presentes no evento, entre outros, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os ministros Bruno Araújo (Cidades), Ricardo Barros (Saúde), Mendonça Filho (Educação) e Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo).