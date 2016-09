Cantor conta que hemorroida quase o atrapalhou

Redação Bem Paraná com agências online

07/09/16 às 14:35 Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Reprodução)

Antes de estourar no Brasil com hits como "Domingo de Manhã" e "Aquele 1%", a dupla sertaneja Marcos & Belutti esteve ameaçada por um motivo para lá de inusitado: uma hemorroida.

O episódio foi relatado pelo sertanejo Belutti na madrugada desta quarta-feira, no "Programa do Porchat". Segundo o cantor, em 2007 ele não tinha plano de saúde, mas acabou precisando se submeter a uma cirurgia por estar sofrendo de hemorroida.

"O Marcos tem uma irmã que trabalhava no hospital e armou um esquema em hospital público", revelou no programa. "Era eu e mais três caras no mesmo quarto para operar. Eu fui o último, foi muito engraçado. Todo mundo que voltava falava 'boa sorte'."

Além de ter ficado afastado dos palcos, Belutti ainda teve de permanecer 20 dias deitado na sala de casa apnas vendo televisão, já que qualquer movimento no corpo, segundo o cantor, era sentido como um "caco de vidro" na região operado.