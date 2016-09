Apple e Nintendo anunciam Super Mario para smartphones

Redação Bem Paraná com agências online

Um dos maiores clássicos dos videogames, o jogo Super Mario deverá chegar em breve aos smartphones. Nesta quarta-feira (7 de setembro), durante um evento da Apple em São Francisco (EUA), o executivo da Nintendo Shigeru Miyamoto anunciou que o mascote da companhia chegará aos iPhones com Super Mario Run para iOS.

O jogo é um "endless runner", game no qual o personagem principal corre sempre para a direita e o jogador precisa realizar pequenas intervenções, cutucando a tela para o Mario pular. O objetivo do jogo é chegar até o final de cada fase coletando o maior número possível de moedas.

Além do modo tradicional, também será possível jogar em multiplayer pelo "Battle Mode", no qual um jogador pode desafiar outro para tentar superar sua pontuação em determinada fase. Com isso, os jogadores poderão colecionar moedas e Toads para customizar o seu Reino dos Cogumelos.

A expectativa é que o jogo, que será pagado, mas não terá microtransações, seja lançado até o natal.