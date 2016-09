Paralimpíadas começam nesta quarta-feira com mais de 4 mil atletas

Maior delegação brasileira da história chega à Vila Olímpica (foto: Divulgação)

Com a aguardada abertura marcada para 17h30 de hoje, começam no Rio de Janeiro os Jogos Paralímpicos Rio 2016, com participação recorde de atletas brasileiros. Entre os 286 representantes do país (184 homens e 102 mulheres), 18 atletas são bolsistas do programa Talento Olímpico do Paraná – TOP 2016, mantido pelo governo do estado com apoio da Copel, e que concede auxílio financeiro a 1.600 atletas em todas as fases da carreira. Além dos paratletas, o TOP também enviou dois técnicos para compor a delegação brasileira.

Ao todo, mais de 4 mil atletas de 178 países vão competir em 22 modalidades. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é de que o país fique entre os cinco mais bem colocados. Para isso, terá que superar a sétima colocação em Londres, onde o Brasil conquistou 21 ouros, 14 pratas e oito bronzes.

PARANAENSES – A expectativa é grande entre os atletas paranaenses da delegação. “Conto com a torcida de todo mundo. É muita garra e muita fé”, disse Márcia Menezes, que disputa o levantamento de peso no dia 13.

Com grande chance de medalha, a seleção masculina de vôlei sentado estreia na sexta-feira, 09, contra os Estados Unidos. Carlos Jacó, Anderson Silva e Daniel Jorge são os bolsistas do TOP na equipe.

“O TOP foi fundamental pra mim, especialmente nessa reta final, porque tive que deixar o emprego de vendedor para me preparar para as Paralimpíadas”, disse Carlos Jacó, que é bolsista pela primeira vez. Daniel Jorge, que esteve na derrota para a Rússia nas quartas de final em Londres, lembra que a dedicação da seleção foi muito grande nos últimos quatro anos. “Estou muito confiante, é o melhor momento da seleção brasileira de vôlei sentado”, afirmou. “A medalha já está no Brasil. Agora, vamos trabalhar para que ela fique aqui”, concluiu Anderson.

Para o secretário do Esporte e do Turismo, deputado Douglas Fabrício, a presença dos atletas paranaenses nas Paralimpíadas demonstra a importância do TOP nos últimos cinco anos. “Quando o governador Beto Richa criou o programa, em 2011, eram apenas 250 bolsistas. Com a sensibilidade do governador para o esporte, nós conseguimos aumentar o número e o valor das bolsas e hoje vemos o resultado desse trabalho. A medalha de ouro da Ágatha, no vôlei de praia, nas Olimpíadas, já nos deixou muito contentes e agora torcemos ainda mais para os nossos paratletas. Boa sorte a todos”, disse.

A Rio 2016 segue até o dia 18 de setembro e terá cobertura completa da rádio e TV É-Paraná, em parceria com a TV Brasil. Você também fica sabendo de tudo o que acontece com os atletas paranaenses nas redes sociais da Secretaria do Esporte e do Turismo e do Talento Olímpico do Paraná.