Dilma planeja escrever livro sobre bastidores de seu impeachment

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)

PAULA SPERB PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Afastada da presidência, Dilma Rousseff (PT) planeja escrever um livro contando os bastidores políticos do processo de impeachment, de acordo com informações de sua assessoria. O livro deve abordar ações de seu mandato.

Dilma está em Porto Alegre desde a noite de terça-feira (6). Ela foi recebida com flores por simpatizantes na base Aérea de Canoas, na região metropolitana, onde seu último voo com avião da FAB aterrissou. Ela também deve participar de comícios em eleições municipais.

Na manhã desta quarta-feira (7), Dilma não fez o tradicional passeio de bicicleta pela orla do rio Guaíba, cartão-postal da capital gaúcha. O mau tempo, com vento intenso e garoa, pode ter colaborado com a decisão de ficar no seu apartamento, na zona sul da cidade. Além disso, a avenida Beira Rio, onde fica a ciclovia, foi bloqueada durante o desfile comemorativo da Independência do Brasil, pela manhã.

Dilma deve optar por descansar com a família antes de iniciar viagens pelo país para participar de campanhas e comícios de candidatos das eleições municipais, de acordo com sua assessoria. A participação de Dilma no comício da candidata Alice Portugal (PCdoB), em Salvador (BA), na próxima sexta-feira (9), não está confirmada por sua equipe. Mas sua assessoria informa que ela deve viajar por diversas cidades para fazer campanha.

No final da tarde de terça (6), Dilma era esperada pelos manifestantes de um ato contra o presidente Michel Temer (PMDB), mas optou para ir direto para sua casa. O ato reuniu 15 mil pessoas, de acordo com a organização do protesto. A Brigada Militar (a PM gaúcha) não informou o número de manifestantes presentes. No início da tarde desta quarta, o movimento em frente ao apartamento da ex-presidente foi tranquilo.

Dilma mora perto da filha Paula, mãe de Gabriel e Guilherme, e também do ex-marido, o advogado trabalhista Carlos Araújo. Duas senhoras deixaram na portaria do prédio uma correspondência de apoio à Dilma, por volta das 14h40. As mulheres não quiserem se identificar ou dar mais detalhes.