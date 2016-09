A dois meses do Enem, estudantes devem priorizar treino e disciplina

(foto: Divulgação)

VINICIUS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dois meses do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ainda há margem para corrigir ou melhorar a rota de estudo dos candidatos -basta haver planejamento. De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, um pouco de disciplina e treino, sem abrir mão de diversão, pode ajudar os alunos no teste -que é porta de entrada para universidades e ocorre nos dias 5 e 6 de novembro.

"O aluno precisa, necessariamente, organizar seu tempo de estudo. Nesta fase, não deve ficar virando noites em baladas, na frente da TV ou internet, para que ele adquira um ritmo", afirma Saray Azenha, diretora do curso Oficina do Estudante. Para ela, fazer um checklist com temas prioritários também é essencial. "Ele precisa ter a noção clara do que já possui de conhecimento e do que falta dominar melhor para aprimorar-se no que precisar", afirma.

O Enem 2016 teve 9,2 milhões de inscritos, aumento de 9,4% em relação a 2015. O uso da prova como critério de seleção de alunos tem se expandido. Na USP (Universidade de São Paulo), por exemplo, 21% das vagas serão pelo Sisu (sistema de seleção unificado que utiliza a nota do Enem).

REDAÇÃO

"Simular os desafios da prova dá mais experiência ao candidato. Nesse período, ele deve fazer uma redação por semana, pelo menos. São quase oito semanas pela frente, então esse treino para a redação é muito importante", afirma Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora pedagógica do Colégio Objetivo.

"A chave é aprender a dosar o tempo de prova. Então, tente resolver os simulados no tempo do Enem para, por exemplo, não perder 15 minutos em uma questão", diz. "Se não tiver um simulado previsto na sua escola ou cursinho, refaça os dois últimos anos do Enem para ter uma noção", conclui.

A Folha de S.Paulo também abriu as inscrições para um simulado, em parceria com a empresa de tecnologia educacional Adaptiva. A prova, que é gratuita, tem 180 questões inéditas nas quatro áreas avaliadas pelo Enem e uma redação.

O estudante Caio de Souza, 18, tenta uma vaga de medicina. O sonho de cursar uma universidade federal, porém, passa por realizar uma boa prova do Enem. Por isso, nesses 60 dias, ele promete redobrar a atenção. "Vou treinar bastante, principalmente para não estourar o tempo de prova. Vou fazer um simulado e alguma prova antiga", afirma Souza.

DIVERSÃO

Apesar de o "desperdício" de tempo não ser recomendado com 60 dias para a prova, o candidato não deve abdicar da vida social.

"Os estudantes precisam exercitar-se fisicamente, fazer esportes. Isso fará bem para a mente do jovem -o sistema nervoso central libera hormônios que, na corrente sanguínea, ajudam a acabar com o mau humor, como a serotonina e a endorfina", declara a diretora Saray Azenha. "É bom lembrar que a preparação e a realização das provas são verdadeiras maratonas", afirma ela.

Há uma pequena diferença entre alunos já formados e os que ainda estão no ensino médio. Enquanto os mais velhos podem se dedicar a revisar todo o conteúdo, os do antigo colegial ainda vão aprender parte da matéria. Por isso, aos que ainda estão na escola, é recomendado manter a rotina dos estudos entre setembro e outubro.

"O estudante do ensino médio tem que continuar estudando as matérias da grade normal, porque você tem que concluir sua formação e o seu conhecimento", afirma. "Então tudo que você for aprender entre setembro e outubro você tem ainda que exercitar, aprender e treinar", diz a coordenadora Vera Lúcia da Costa Antunes.