Curitiba recebe nesta quarta-feira (07 de Setembro) o quinto ato contra o governo liderado pelo presidente Michel Temer. A manifestação teve início por volta das 16 horas na Praça 19 de Dezembro, a popular Praça do Homem Nu, no Centro Cívico.

Segundo organizadores do evento, o objetivo é chamar por novas eleições e a saída de Michel Temer. Entre os participantes, membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau Público de Curitiba (Sinditest-PR) e muitas pessoas contrárias à reforça da previdência nos moldes pleiteados pelo governo federal.

Além do Paraná, outros 18 estados e o Distrito Federal registram atos contra o governo Temer e em prol de novas eleições nesta quarta-feira. Em São Paulo, por exemplo, a Av. Paulista já era ocupada antes mesmo da manifestação chegar.