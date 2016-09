'Essas coisas acontecem', diz Alckmin ao lamentar assassinato de assessor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), lamentou o assassinato de Paulo Roberval Andrade Nucci, ex-assessor da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin. Nucci foi morto na manhã desta quarta-feira (7) durante tentativa de assalto na zona oeste da capital. Ao comentar o caso, o tucano enalteceu o trabalho da polícia paulista. "A polícia trabalha 24 horas, diuturnamente. É a polícia que mais prende, [temos] 232 mil presos, é a que mais reduziu homicídios e latrocínios. Nós temos hoje o melhor indicador do Brasil. Mas lamentavelmente essas coisas acontecem. A polícia trabalha e vai pegar os criminosos." "Lamento muito, era uma pessoa muito querida. Uma tragédia verdadeira", disse Alckmin após desfile das comemorações do Dia da Independência, no Anhembi. Atualmente, Nucci atuava como assessor de eventos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), comandada pela gestão tucana. A polícia informou que o crime aconteceu por volta das 6h20 na rua Francisco Alves, na região da Lapa. Ainda segundo a polícia, Nucci estava com a mulher, Paula Guido, quando foram abordados por dois criminosos que exigiram a entrega da moto do casal. Ao desembarcar, a moto caiu no chão, e os bandidos atiraram na cabeça do assessor da CPTM, que morreu no local. A mulher de Nucci não teve ferimentos. Os criminosos fugiram do local sem levar a moto. De acordo com a CPTM, Nucci havia retornado ao cargo cinco meses atrás, depois de ter trabalhado por um período como assessor no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, presidido por Lu Alckmin, a primeira-dama do Estado. "A vida levou hoje a pessoal mais incrível, meu irmão Roberval Andrade Nucci. Estou muito triste, mas Deus olhe por ele. Meu irmão Deus só leva os melhores", escreveu a irmã Claudia Nucci, na rede social do irmão.