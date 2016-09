(foto: Divulgação)

YURI GONZAGA SAN FRANCISCO, EUA (FOLHAPRESS) - A Apple lançou nesta quarta-feira (7) as novas versões do seu smartphone com poucas mudanças, preço igual (nos Estados Unidos) e foco nos acessórios. A empresa também anunciou novidades para o Apple Watch e o primeiro jogo do personagem Mario para celular. Não há previsão de chegada das novidades ao Brasil.

A principal novidade nos celulares, chamados iPhone 7 e iPhone 7 Plus, é o fim da tradicional entrada de fones de ouvido. Eles passarão a ser conectados pela porta Lightning, a mesma usada para recarregar o smartphone. Para usar fones convencionais, será preciso usar um adaptador.

"Não faria sentido manter essa entrada analógica, que é grande e obsoleta", disse Phill Schiller, vice-presidente sênior de marketing da companhia. "O espaço é muito precioso no corpo de um iPhone para tanto." Na prática, a Apple pretende que a porta não seja utilizada.

No lançamento, a companhia americana anunciou os AirPods, fones de ouvido sem fio que serão vendidos a US$ 159 nos Estados Unidos, a partir de outubro. Outra novidade, exclusiva para o iPhone 7 Plus, é a combinação de duas câmeras traseiras no mesmo aparelho. Uma terá lente grande-angular e a outra teleobjetiva (para assuntos distantes). Com essa função, o usuário poderá dar zoom nas fotos depois de feita a imagem.

Os novos iPhone 7 e iPhone 7 Plus terão estabilização ótica de imagem, além de abertura máxima f/1.8 Isso quer dizer 50% mais claridade que a lente da câmera do iPhone 6S e a do iPhone 6S Plus. Os telefones também passaram a ser à prova d'água, proteção que já existe nos maiores concorrentes da Apple. Os aparelhos da Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Note 7, e Sony Xperia Z5 já são à prova d'água.

APPLE WATCH

No novo Apple Watch, uma das mudanças anunciadas é que o relógio ganhou um aplicativo para situações de emergência, por meio do qual o usuário pode chamar a polícia e enviar sua localização a contatos anteriormente designados. O relógio da Apple também dará a possibilidade de realizar algumas tarefas do popular game "Pokémon Go", que terá uma versão nova na Apple Store no fim do mês, segundo John Hanke, diretor da Niantic, empresa que desenvolve o game em parceria com a Nintendo. A interface do "Pokémon Go" no relógio não será completa, porque o usuário ainda precisará do smartphone para jogar. Mas algumas tarefas, como a conquista das "PokéStops", poderão ser feitas só com o relógio.

O novo Apple Watch, intitulado Watch Series 2, será à prova d'água, o que permite que usuários o utilizem enquanto nadam. O relógio sobreviverá em profundidades de até 50 m. A tela do relógio é mais brilhante que a de seu antecessor. Também há o aguardado GPS embutido. Desta maneira, o usuário pode sair para correr, por exemplo, sem o iPhone, só com o Watch no pulso. Fabricantes de celular com Android, como a Samsung, também oferecem relógios com a função. Uma das versões do relógio será de cerâmica, material que tem resistência maior que a do aço inoxidável usado nas demais versões.

Outra novidade anunciada será a versão do Apple Watch feita para corredores, criada em parceria com a Nike. Ele será de alumínio, mais leve. O novo Watch Series 2 e a versão Nike+ serão vendidos por US$ 369. Eles devem ser vendidos a partir do dia 16 de setembro nos EUA, na versão básica. A Nike+ chega no mês que vem aos primeiros mercados. O Brasil provavelmente não será um deles.

SUPER MARIO

Um dos primeiros anúncios do dia, comemorado pelo público do evento e pelas pessoas na internet, foi o da chegada dos jogos do personagem Mario (da Nintendo) para iPhone. O jogo, chamado Super Mario Run, é muito parecido com o Super Mario World. A plataforma permitirá modo multijogador. No modo batalha, será possível desafiar um amigo para competir pelo maior número de pontos ou a mais longa jornada. A data de lançamento não foi anunciada. A única informação é que o jogo "chegará em breve" e que poderá ser oferecido para usuários de smartphones que rodam Android depois do lançamento no iPhone.